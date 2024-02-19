росіяни атакували з БПЛА "Пункт незламності" в селищі на Херсонщині
Київ • УНН
Російські війська атакували "Пункт незламності" в Херсонській області за допомогою безпілотника.
Армія рф сьогодні, 19 лютого, атакувала з ударного безпілотника "Пункт незламності" в одному з селищ Новоолександрівської громади Херсонської області. Крім того, ворог з БПЛА вдарив по Бериславу, є постраждалий. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
російські війська атакували "Пункт незламності" в одному з сіл Новоолександрівської громади. На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Постраждалих серед місцевих жителів немає
Як визначається, через ворожу атаку у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах.
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Також з безпілотника били й по Бериславу. 40-річний чоловік отримав поранення ноги. Йому надали медичну допомогу на місці. Стан потерпілого – задовільний, вказали в ОВА.
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