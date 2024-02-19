По Херсонщині ворог випустив 88 снарядів, поцілив у припортову інфраструктуру в Херсоні - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 21 раз обстріляли Херсонську область, зокрема, атакували припортову інфраструктуру в Херсоні.
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 21 раз, атакувавши зокрема припортову інфраструктуру у Херсоні, обійшлося без постраждалих, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА. (...) Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає
З його слів, по місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру у Херсоні", - повідомив Прокудін.
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