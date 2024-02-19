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По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА

По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 06:19  •  19421 просмотра

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За минувшие сутки российские войска 21 раз обстреляли Херсонскую область, в частности, атаковали припортовую инфраструктуру в Херсоне.

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 21 раз, атаковав в частности припортовую инфраструктуру в Херсоне, обошлось без пострадавших, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 21 обстрел, выпустив 88 снарядов, с применением артиллерии, минометов и БпЛА. (...) Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет 

- написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, по городу Херсон враг направил 16 снарядов.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; припортовую инфраструктуру в Херсоне", - сообщил Прокудин.

ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью19 февраля 2024, 06:00 • 21039 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
khersonХерсон
kharkivХарьков
По Херсонщині ворог випустив 88 снарядів, поцілив у припортову інфраструктуру в Херсоні - ОВА
Enemy fired 88 shells in Kherson region, hit port infrastructure in Kherson
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По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА

За минувшие сутки российские войска 21 раз обстреляли Херсонскую область, в частности, атаковали припортовую инфраструктуру в Херсоне.

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Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью

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