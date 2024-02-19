По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 21 раз, атаковав в частности припортовую инфраструктуру в Херсоне, обошлось без пострадавших, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 21 обстрел, выпустив 88 снарядов, с применением артиллерии, минометов и БпЛА. (...) Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, по городу Херсон враг направил 16 снарядов.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; припортовую инфраструктуру в Херсоне", - сообщил Прокудин.

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