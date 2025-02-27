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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне активизировались на Новопавловском направлении: Сырский сообщил о перегруппировке войск

россияне активизировались на Новопавловском направлении: Сырский сообщил о перегруппировке войск

Киев  •  УНН

 • 10338 просмотра

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Российские войска активизировали наступление на Новопавловском направлении, пытаясь захватить три населенных пункта. ВСУ приняли меры для сдерживания врага и провели перегруппировку войск.

Российские войска активизировались на Новопавловском направлении, пытаются прорвать оборону и захватить три населенных пункта, однако принят ряд мер и проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки к бригадам, работающим на направлении, пишет УНН.

В связи с активизацией действий противника, отработал в наших бригадах, которые ведут оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении. Противник на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта. Однако с нашей стороны принят ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков

- написал Сырский в соцсетях.

На командных пунктах Главком заслушал командующего оперативной-тактической группировки "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского и командиров бригад "по ведению боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов". "Отдал все необходимые распоряжения по их решению", - указал Сырский.

Замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно - выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем потери врага только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага

- отметил Главком.

Сырский выразил искреннюю благодарность защитникам и защитницам Украины за результативность, мужество и стойкость. "Слава Украине!" - написал он.

110 боев за сутки: где на фронте горячее всего - карта от Генштаба27.02.25, 08:23 • 14459 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
donetskДонецк

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