россияне активизировались на Новопавловском направлении: Сырский сообщил о перегруппировке войск
Киев • УНН
Российские войска активизировали наступление на Новопавловском направлении, пытаясь захватить три населенных пункта. ВСУ приняли меры для сдерживания врага и провели перегруппировку войск.
Российские войска активизировались на Новопавловском направлении, пытаются прорвать оборону и захватить три населенных пункта, однако принят ряд мер и проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки к бригадам, работающим на направлении, пишет УНН.
В связи с активизацией действий противника, отработал в наших бригадах, которые ведут оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении. Противник на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта. Однако с нашей стороны принят ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков
На командных пунктах Главком заслушал командующего оперативной-тактической группировки "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского и командиров бригад "по ведению боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов". "Отдал все необходимые распоряжения по их решению", - указал Сырский.
Замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно - выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем потери врага только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага
Сырский выразил искреннюю благодарность защитникам и защитницам Украины за результативность, мужество и стойкость. "Слава Украине!" - написал он.
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