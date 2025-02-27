россияне активизировались на Новопавловском направлении: Сырский сообщил о перегруппировке войск

Российские войска активизировались на Новопавловском направлении, пытаются прорвать оборону и захватить три населенных пункта, однако принят ряд мер и проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки к бригадам, работающим на направлении, пишет УНН.

В связи с активизацией действий противника, отработал в наших бригадах, которые ведут оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении. Противник на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта. Однако с нашей стороны принят ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков

На командных пунктах Главком заслушал командующего оперативной-тактической группировки "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского и командиров бригад "по ведению боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов". "Отдал все необходимые распоряжения по их решению", - указал Сырский.

Замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно - выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем потери врага только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага