росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку: Сирський повідомив про перегрупування військ
Київ • УНН
Російські війська активізували наступ на Новопавлівському напрямку, намагаючись захопити три населені пункти. ЗСУ вжили заходів для стримування ворога та провели перегрупування військ.
Російські війська активізувалися на Новопавлівському напрямку, намагаються прорвати оборону та захопити три населених пункти, проте вжито низку заходів та проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками поїздки до бригад, що працюють на напрямку, пише УНН.
В звʼязку з активізацією дій противника, відпрацював у наших бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населених пункти. Проте з нашого боку вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок
На командних пунктах Головком заслухав командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад "щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань". "Віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення", - вказав Сирський.
Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме - вийти на адміністративні кордони Донеччини. Втім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога
Сирський висловив щиру вдячність захисникам та захисницям України за результативність, мужність і стійкість. "Слава Україні!" - написав він.
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