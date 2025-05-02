россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

Оккупанты завели в Черное море 15 кораблей, 5 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 34 ракет. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 02.05.2025 в Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 8 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

25 марта США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.

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