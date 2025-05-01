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На фронте 140 боевых столкновений: враг нанес 78 авиационных ударов - Генштаб

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С начала суток 1 мая на фронте произошло 140 боевых столкновений. российские захватчики нанесли 78 авиационных ударов и применили 139 управляемых бомб.

На фронте 140 боевых столкновений: враг нанес 78 авиационных ударов - Генштаб

С начала суток 1 мая на фронте произошло 140 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики сегодня нанесли три ракетных и 78 авиационных ударов, применили пять ракет и 139 управляемых бомб, привлекли 1091 дрон-камикадзе и совершили 4193 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении агрессор совершил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово. Силы обороны успешно остановили все атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Надии, Ямполовки, Колодезей и в сторону Грековки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются три вражеские атаки.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Григоровки. В целом с начала суток произошло четыре боестолкновения, которые наши защитники успешно остановили.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

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На Торецком направлении сегодня наши воины отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 52 раза атаковал в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки и Алексеевки. До сих пор продолжается 11 боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 119 оккупантов, из них 65 - безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники, спутниковый терминал, восемь БпЛА, а также повреждены одна боевая машина пехоты и пушка противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг совершил шесть попыток прорвать нашу оборону в районах Константинополя, Привольного и Свободного Поля. Силы обороны успешно остановили все атаки захватчиков.

Оккупанты нанесли авиаудары по Железнодорожному, что на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Украинцы отбили все четыре атаки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.

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На Приднепровском направлении наши войска остановили одну атаку противника. В то же время захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.

На Курском направлении сегодня произошло 31 боестолкновение. С начала суток враг нанес 13 авиационных ударов, в целом сбросил 18 управляемых бомб и совершил 158 артиллерийских обстрелов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня.

"На остальных направлениях оперативная обстановка особых изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

Военнослужащих ТЦК без боевого опыта и без ограничений по состоянию здоровья будут направлять в части, которые воюют. На их места будут назначать раненых бойцов, непригодных к службе в боевых подразделениях. О таком решении объявил Генеральный штаб ВСУ.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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