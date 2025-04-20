россия второй день подряд удерживает носитель Калибров в Черном море: угроза сохраняется

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны
03:00 • 6514 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 18:41 • 14906 просмотра

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

19 апреля, 15:10 • 25845 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 30727 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 22190 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 20791 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 18100 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 77272 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 85690 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 85096 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
1.1м/с
49%
748 мм
Популярные новости

Вечерний удар рф по Херсону: огнем уничтожено 7 квартир в многоэтажке

19 апреля, 18:41 • 10146 просмотра

"Не на 30 часов, на 30 дней": в МИД Украины ответили на заявление путина о "пасхальном перемирии"

19 апреля, 19:05 • 3556 просмотра

В США проходят протесты из-за политики Трампа: подробности

19 апреля, 20:26 • 7512 просмотра

"Замуж" за 50 000 грн: на границе раскрыт еще один фиктивный брак

19 апреля, 22:18 • 3822 просмотра

Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия в войне с россией - WP

23:39 • 10696 просмотра
публикации

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

03:00 • 6520 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 29740 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 30942 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 17:00 • 77274 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 108550 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Сырский

Дональд Трамп

Антонио Таяни

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Иран

Объединенные Арабские Эмираты

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 30730 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 27303 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 29430 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 30701 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 64535 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

9К720 Искандер

россия второй день подряд удерживает носитель Калибров в Черном море: угроза сохраняется

Киев • УНН

 • 342 просмотра

россия второй день подряд удерживает в Черном море корабль-носитель крылатых ракет "Калибр". По состоянию на утро 20 апреля 2025 года он имеет залп до 6 ракет, угроза обстрелов для Украины сохраняется.

россия второй день подряд удерживает носитель Калибров в Черном море: угроза сохраняется

россия продолжает второй день подряд удерживать ракетоноситель с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Угроза обстрела для Украины пока не исчезла. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что по состоянию на 06:00 20.04.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских ракетоносителей.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 6 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении протоки Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор. 

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Утром 19 апреля россия вывела в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр". По данным ВМС ВСУ, он имеет общий залп до шести ракет.

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов19.04.25, 16:01 • 20742 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Украина
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,167.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,611.88