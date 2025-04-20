россия второй день подряд удерживает носитель Калибров в Черном море: угроза сохраняется
Киев • УНН
россия второй день подряд удерживает в Черном море корабль-носитель крылатых ракет "Калибр". По состоянию на утро 20 апреля 2025 года он имеет залп до 6 ракет, угроза обстрелов для Украины сохраняется.
россия продолжает второй день подряд удерживать ракетоноситель с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Угроза обстрела для Украины пока не исчезла. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
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Отмечается, что по состоянию на 06:00 20.04.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских ракетоносителей.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 6 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении протоки Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
Утром 19 апреля россия вывела в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр". По данным ВМС ВСУ, он имеет общий залп до шести ракет.
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