росія другий день поспіль утримує носій Калібрів у Чорному морі: загроза триває

росія продовжує другий день поспіль утримувати ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Загроза обстрілу для України поки не зникла. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 20.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських ракетоносіїв.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет