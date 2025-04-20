росія другий день поспіль утримує носій Калібрів у Чорному морі: загроза триває
Київ • УНН
росія другий день поспіль утримує у Чорному морі корабель-носій крилатих ракет "Калібр". Станом на ранок 20 квітня 2025 року він має залп до 6 ракет, загроза обстрілів для України зберігається.
росія продовжує другий день поспіль утримувати ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Загроза обстрілу для України поки не зникла. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на 06:00 20.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських ракетоносіїв.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
Вранці 19 квітня росія вивела у Чорне море корабель-носій ракет "Калібр". За даними ВМС ЗСУ, він має загальний залп до шести ракет.
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