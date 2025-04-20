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Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни
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Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

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росія другий день поспіль утримує носій Калібрів у Чорному морі: загроза триває

Київ • УНН

 • 610 перегляди

росія другий день поспіль утримує у Чорному морі корабель-носій крилатих ракет "Калібр". Станом на ранок 20 квітня 2025 року він має залп до 6 ракет, загроза обстрілів для України зберігається.

росія другий день поспіль утримує носій Калібрів у Чорному морі: загроза триває

росія продовжує другий день поспіль утримувати ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Загроза обстрілу для України поки не зникла. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 20.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських ракетоносіїв.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор. 

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Вранці 19 квітня росія вивела у Чорне море корабель-носій ракет "Калібр". За даними ВМС ЗСУ, він має загальний залп до шести ракет.

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин19.04.25, 16:01 • 20872 перегляди

Віта Зеленецька

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