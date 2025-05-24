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россия вывела два ракетоносителя в Черное море - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В акватории Черного моря зафиксировано два вражеских корабля, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 12 ракет. В Азовском море российские корабли отсутствуют.

россия вывела два ракетоносителя в Черное море - ВМС ВСУ

Россия вывела в Черное море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. В Азовском море российские корабли отсутствуют. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 субботы, 24 мая в Черном море зафиксировано два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 10 судов, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 5 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

В пятницу, 23 мая в Черном и Азовском морях вражеские ракетоносители не были зафиксированы. В Средиземном море находились 3 российских корабля. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

рф передаст Украине проект документа об урегулировании войны после обмена пленными - лавров23.05.25, 18:30 • 2574 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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