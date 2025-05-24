россия вывела два ракетоносителя в Черное море - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В акватории Черного моря зафиксировано два вражеских корабля, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 12 ракет. В Азовском море российские корабли отсутствуют.
Россия вывела в Черное море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. В Азовском море российские корабли отсутствуют. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 субботы, 24 мая в Черном море зафиксировано два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет.
В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
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Напомним
В пятницу, 23 мая в Черном и Азовском морях вражеские ракетоносители не были зафиксированы. В Средиземном море находились 3 российских корабля. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
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