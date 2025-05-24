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Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
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росія вивела два ракетоносії у Чорне море - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 514 перегляди

В акваторії Чорного моря зафіксовано два ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні.

росія вивела два ракетоносії у Чорне море - ВМС ЗСУ

Росія вивела у Чорне море два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 суботи, 24 травня в Чорному морі зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:до Чорного моря – 10 суден, з них 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

У п'ятницю, 23 травня в Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не були зафіксовані. У Середземному морі перебували 3 російські кораблі. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.

рф передасть Україні проєкт документа про врегулювання війни після обміну полоненими - лавров23.05.25, 18:30 • 2610 переглядiв

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