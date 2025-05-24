росія вивела два ракетоносії у Чорне море - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря зафіксовано два ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні.
Росія вивела у Чорне море два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 суботи, 24 травня в Чорному морі зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет.
В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:до Чорного моря – 10 суден, з них 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
У п'ятницю, 23 травня в Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не були зафіксовані. У Середземному морі перебували 3 російські кораблі. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.
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