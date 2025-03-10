Россия высылает двух британских дипломатов из-за обвинений в шпионаже
Киев • УНН
МИД РФ лишил аккредитации двух британских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Дипломаты должны покинуть территорию РФ в течение двух недель.
Власти РФ решили выслать из страны двух британских дипломатов, которых ФСБ России обвиняет в "разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности".
Передает УНН со ссылкой на страницу заявление, которое было опубликовано на сайте МИД России.
В РФ решили выслать из страны двух британских дипломатов Алкеша Одедра и Майкла Скиннера - ФСБ обвинила обоих в якобы "разведывательно-подрывной деятельности".
Основание, которое следует из публикации МИД РФ:
Представителя посольства Великобритании в Москве вызвали в МИД в связи с лишением аккредитации "за признаки разведывательной деятельности".
Британского дипломата проинформировали о том, что в связи с нарушением российского законодательства, а также с учетом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к спецслужбам Великобритании, и согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация этих лиц отзывается. Им необходимо в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации.
Дополнение
В ноябре 2024 года аккредитации лишили сотрудника посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора.
В Великобритании в феврале 2025 года лишили аккредитации российского дипломата.
Это сделано в ответ на спровоцированное и необоснованное решение России
В МИД Великобритании подчеркнули, что "любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация", на которые британская власть примет соответствующие меры.
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