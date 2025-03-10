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Россия высылает двух британских дипломатов из-за обвинений в шпионаже

Киев • УНН

 • 12733 просмотра

МИД РФ лишил аккредитации двух британских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Дипломаты должны покинуть территорию РФ в течение двух недель.

Россия высылает двух британских дипломатов из-за обвинений в шпионаже

Власти РФ решили выслать из страны двух британских дипломатов, которых ФСБ России обвиняет в "разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности".

Передает УНН со ссылкой на страницу заявление, которое было опубликовано на сайте МИД России.

В РФ решили выслать из страны двух британских дипломатов  Алкеша Одедра и Майкла Скиннера - ФСБ обвинила обоих в якобы "разведывательно-подрывной деятельности".

Основание, которое следует из публикации МИД РФ:

Представителя посольства Великобритании в Москве вызвали в МИД в связи с лишением аккредитации "за признаки разведывательной деятельности". 

Британского дипломата проинформировали о том, что в связи с нарушением российского законодательства, а также с учетом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к спецслужбам Великобритании, и согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация этих лиц отзывается. Им необходимо в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации.

 идется в заявлении МИД РФ.

Дополнение

В ноябре 2024 года аккредитации лишили сотрудника посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора.

В Великобритании в феврале 2025 года лишили аккредитации российского дипломата.

Это сделано в ответ на спровоцированное и необоснованное решение России

- говорится в заявлении.

В МИД Великобритании подчеркнули, что "любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация", на которые британская власть примет соответствующие меры.

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times10.03.25, 10:29 • 100907 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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