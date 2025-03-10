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росія висилає двох британських дипломатів через звинувачення у шпигунстві

Київ • УНН

 • 12733 перегляди

мзс рф позбавило акредитації двох британських дипломатів, звинувативши їх у розвідувальній діяльності. Дипломати мають покинути територію рф протягом двох тижнів.

росія висилає двох британських дипломатів через звинувачення у шпигунстві

Влада у рф вирішила вислати з країни двох британських дипломатів, яких фсб росії звинувачує у "розвідувально-підривній роботі, яка загрожує безпеці".

Передає УНН із посиланням на сторінку заяву, що була опублікована на сайті мзс росії.

У рф вирішили вислати з країни двох британських дипломатів  Алкеша Одедра і Майкла Скіннера - фсб звинуватила обох у нібито "розвідувально-підривній роботі".

Осб що випливає з публікації мзс рф:

Представника посольства Великої Британії в москві викликано до мзс у зв'язку з позбавленням акредитації "за ознаки розвідувальної діяльності". 

Британського дипломата поінформували про те, що у зв'язку з порушенням російського законодавства, а також з урахуванням отриманих російськими компетентними органами відомостей, що вказують на приналежність цих співробітників до спецслужб Великої Британії, та згідно зі статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року акредитація цих осіб відкликається. Їм належить у двотижневий термін покинути територію Російської Федерації.

 ідеться у заяві мзс рф.

Доповнення

У листопаді 2024 року акредитації позбавили співробітника посольства Великої Британії в москві Вілкса Едварда Прайора.

У Великій Британії в лютому 2025 року позбавила акредитації російського дипломата.

Це зроблено у відповідь на неспровоковане і необґрунтоване рішення росії

- ідеться у заяві.

У МЗС Великої Британії наголосили, що "будь-які подальші дії з боку Росії розглядатимуться як ескалація", у відповідь на які британська влада вживатиме відповідних заходів.

Британія консультує Україну перед переговорами зі США у Саудівській Аравії - Times10.03.25, 10:29 • 100917 переглядiв

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