росія висилає двох британських дипломатів через звинувачення у шпигунстві

Влада у рф вирішила вислати з країни двох британських дипломатів, яких фсб росії звинувачує у "розвідувально-підривній роботі, яка загрожує безпеці".

Передає УНН із посиланням на сторінку заяву, що була опублікована на сайті мзс росії.

У рф вирішили вислати з країни двох британських дипломатів Алкеша Одедра і Майкла Скіннера - фсб звинуватила обох у нібито "розвідувально-підривній роботі".

Осб що випливає з публікації мзс рф:

Представника посольства Великої Британії в москві викликано до мзс у зв'язку з позбавленням акредитації "за ознаки розвідувальної діяльності".

Британського дипломата поінформували про те, що у зв'язку з порушенням російського законодавства, а також з урахуванням отриманих російськими компетентними органами відомостей, що вказують на приналежність цих співробітників до спецслужб Великої Британії, та згідно зі статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року акредитація цих осіб відкликається. Їм належить у двотижневий термін покинути територію Російської Федерації.