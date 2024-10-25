россия в октябре потеряет до 40 тыс. своих военных - эстонская разведка

Потери россиян на фронте достаточно высокие, в этом месяце потери наибольшие: в октябре оккупанты потеряют около 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми. Об этом заявил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельманн, передает УНН.

В минувшие выходные интенсивность доходила даже до 210 атак в день, несколько снизившись во второй половине этой недели. Основной акцент атак со стороны рф по-прежнему делается на Покровском направлении Донецкой области в окрестностях населенных пунктов Селидово и Курахово. По данным из открытых источников, подразделения россии продвинулись на территории между этими населенными пунктами

По его словам, продвижение российских сил стало возможным благодаря массированным обстрелам и так называемым "мясным штурмам".

Потери россии достаточно высоки. И этот месяц, похоже, является одним из крупнейших по уровню потерь для россии. По нашим оценкам, в течение месяца враг потеряет около 40 тысяч военнослужащих, как ранеными, так и убитыми