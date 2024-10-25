россия в октябре потеряет до 40 тыс. своих военных - эстонская разведка
Киев • УНН
По оценкам эстонской разведки, россия потеряет около 40 тысяч военных в октябре. Основные потери оккупанты несут на Покровском направлении, где фиксируется до 210 атак в день.
Потери россиян на фронте достаточно высокие, в этом месяце потери наибольшие: в октябре оккупанты потеряют около 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми. Об этом заявил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельманн, передает УНН.
В минувшие выходные интенсивность доходила даже до 210 атак в день, несколько снизившись во второй половине этой недели. Основной акцент атак со стороны рф по-прежнему делается на Покровском направлении Донецкой области в окрестностях населенных пунктов Селидово и Курахово. По данным из открытых источников, подразделения россии продвинулись на территории между этими населенными пунктами
По его словам, продвижение российских сил стало возможным благодаря массированным обстрелам и так называемым "мясным штурмам".
Потери россии достаточно высоки. И этот месяц, похоже, является одним из крупнейших по уровню потерь для россии. По нашим оценкам, в течение месяца враг потеряет около 40 тысяч военнослужащих, как ранеными, так и убитыми
Напомним
Оккупанты несут катастрофические потери в Донецкой области. По данным "АТЕШ", в 30-й ОМСБР ежедневно до 50 убитых и раненых, больницы переполнены, гражданских выписывают для размещения раненых военных.
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