росія у жовтні втратить до 40 тис. своїх військових - естонська розвідка
Київ • УНН
За оцінками естонської розвідки, росія втратить близько 40 тисяч військових у жовтні. Основні втрати окупанти несуть на Покровському напрямку, де фіксується до 210 атак на день.
Втрати росіян на фронті досить високі, цього місяця втрати найбільші: у жовтні окупанти втратять близько 40 тисяч військовослужбовців пораненими та вбитими. Про це заявив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн, передає УНН.
У минулі вихідні інтенсивність доходила навіть до 210 атак на день, дещо знизившись у другій половині цього тижня. Основний акцент атак з боку рф, як і раніше, робиться на Покровському напрямку Донецької області в околицях населених пунктів Селидове і Курахове. За даними з відкритих джерел, підрозділи росії просунулися на території між цими населеними пунктами
За його словами, просування російських сил стало можливим завдяки масованим обстрілам і так званим "м’ясним штурмам".
Втрати росії досить високі. І цей місяць, схоже, є одним з найбільших за рівнем втрат для росії. За нашими оцінками, протягом місяця ворог втратить близько 40 тисяч військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими
Нагадаємо
Окупанти зазнають катастрофічних втрат на Донеччині. За даними "АТЕШ", у 30-й ОМСБР щодня до 50 вбитих і поранених, лікарні переповнені, цивільних виписують для розміщення поранених військових.
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