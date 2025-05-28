россия угрожает "жестким ответом", если Германия передаст Украине ракеты Taurus

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации
Эксклюзив
14:57 • 4090 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
12:43 • 18829 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

12:12 • 34676 просмотра

Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области

10:11 • 39917 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
09:43 • 58160 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 131957 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 63431 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 128898 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 180566 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 113365 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
77%
745мм
Популярные новости

Атака дронов в подмосковье: в ЦПД СНБО сообщили, что было поражено и почему это важно

28 мая, 06:58 • 22054 просмотра

Трамп планирует возродить ядерную энергетику в США: подписан ряд указов

28 мая, 07:26 • 63613 просмотра

На Сумском направлении россияне накапливают 50 тысяч военных - Зеленский

28 мая, 07:37 • 41832 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 70108 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

14:15 • 16791 просмотра
публикации

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

14:15 • 17527 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 128898 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 142695 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 148083 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 180566 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Алексей Чернышов

Линдси Грэм

Актуальные места

Берлин

Киев

Белый дом

Норвегия

Швейцария

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

13:39 • 12705 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 70800 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 46298 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 51444 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 119295 просмотра
Актуальное

Шахед-136

9К720 Искандер

Кх-59

Калибр (семейство ракет)

Железный купол

россия угрожает "жестким ответом", если Германия передаст Украине ракеты Taurus

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В госдуме рф заявили, что россия ответит "асимметрично и чувствительно", если Германия передаст Украине ракеты Taurus. Ранее сообщалось, что вопрос поставки ракет не решат во время визита Зеленского.

россия угрожает "жестким ответом", если Германия передаст Украине ракеты Taurus

Глава комитета госдумы по обороне андрей картаполов заявил, что россия "живо и чувствительно" отреагирует на принятие Берлином поставки Киеву немецких ракет Taurus. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

россия ответит живо, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдет на позиции ракеты Taurus киевскому режиму

- заявил картаполов.

Напомним

Ранее УНН писал, что вопрос о поставках Киеву ракет Taurus не будет решен во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в среду.

Хотя в понедельник и вторник высказывались предположения, что комментарии канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России могли относиться к возможной поставке крылатых ракет Taurus.

В то же время вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал любое изменение правительственной политики ФРГ относительно снятия ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Берлин
Киев
Brent
$64.24
Bitcoin
$107,522.90
S&P 500
$5,905.19
Tesla
$361.27
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,329.06
Ethereum
$2,657.25