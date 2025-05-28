россия угрожает "жестким ответом", если Германия передаст Украине ракеты Taurus
Киев • УНН
В госдуме рф заявили, что россия ответит "асимметрично и чувствительно", если Германия передаст Украине ракеты Taurus. Ранее сообщалось, что вопрос поставки ракет не решат во время визита Зеленского.
Глава комитета госдумы по обороне андрей картаполов заявил, что россия "живо и чувствительно" отреагирует на принятие Берлином поставки Киеву немецких ракет Taurus. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
россия ответит живо, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдет на позиции ракеты Taurus киевскому режиму
Напомним
Ранее УНН писал, что вопрос о поставках Киеву ракет Taurus не будет решен во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в среду.
Хотя в понедельник и вторник высказывались предположения, что комментарии канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России могли относиться к возможной поставке крылатых ракет Taurus.
В то же время вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал любое изменение правительственной политики ФРГ относительно снятия ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии.