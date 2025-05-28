росія погрожує "жорсткою відповіддю", якщо Німеччина передасть Україні ракети Taurus
Київ • УНН
У держдумі рф заявили, що росія відповість "асиметрично і чутливо", якщо Німеччина передасть Україні ракети Taurus. Раніше повідомлялося, що питання постачання ракет не вирішать під час візиту Зеленського.
Глава комітету держдуми з оборони андрій картаполов заявив, що росія "жваво і чутливо" відреагує на ухвалення Берліну постачання Києву німецьких ракет Taurus. Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".
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росія відповість жваво, асиметрично і чутливо, якщо Німеччина піде на позиції ракети Taurus київському режиму
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що питання про постачання Києву ракет Taurus не буде вирішено під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Берліна в середу.
Хоча в понеділок і вівторок висловлювалися припущення, що коментарі канцлера ФРН Фрідріха Мерца про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії могли ставитися до можливого постачання крилатих ракет Taurus.
Водночас віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії.