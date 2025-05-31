россия удерживает в Средиземном море ракетоноситель - ВМС
Киев • УНН
По данным ВМС ВСУ, в Черном и Азовском морях 31 мая вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся 3 корабля рф, один из них с "Калибрами".
По состоянию на 06:00 31.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
При этом отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор
В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры Черноморского региона. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.
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