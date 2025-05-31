россия удерживает в Средиземном море ракетоноситель - ВМС

По состоянию на 06:00 31.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

При этом отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор