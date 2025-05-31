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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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россия удерживает в Средиземном море ракетоноситель - ВМС

Киев • УНН

 • 878 просмотра

По данным ВМС ВСУ, в Черном и Азовском морях 31 мая вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся 3 корабля рф, один из них с "Калибрами".

россия удерживает в Средиземном море ракетоноситель - ВМС

По состоянию на 06:00 31.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

При этом отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры Черноморского региона. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.

Генштаб о ситуации на фронте: 149 боестолкновений за сутки, самое горячее - Покровск30.05.25, 23:05 • 2192 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
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