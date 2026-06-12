россия ударила по железной дороге в Сумской области, есть погибшая и задержки поездов

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россия снова атаковала железную дорогу в Сумской области, одна железнодорожница погибла, еще одна ранена, движение поездов продолжается, но задержки есть, сообщили в АО "Укрзализныця" в пятницу, пишет УНН.

Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В результате удара погибла сотрудница одного из объектов железной дороги. Здесь было установлено мобильное укрытие. По предварительной информации, во время воздушной тревоги женщина направлялась к нему - сообщили в Укрзализныце.

Мониторинговая группа, как указано, заблаговременно предупреждала о повышенной опасности.

"Еще одна сотрудница поста электрической централизации госпитализирована. Врачи диагностировали перелом костей таза и внутренние кровотечения. Она уже прооперирована", - говорится в сообщении.

"Несмотря на вражескую атаку, движение поездов сохранено. Отдельные поезда следуют с отставанием от графика до двух часов", - отметили в УЗ.

Удар рф по депо в Конотопе убил железнодорожницу и ранил четверых, движение поездов продолжается

В УЗ сообщили в частности, что региональный поезд №896/895 Шостка - Фастов следует с задержкой 1 час из Конотопа по своему маршруту.

"Вместе с тем сегодня в Сумской области, направление Шостки, начальными и конечными станциями для пригородных поездов будет станция Кролевец", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, массированный удар беспилотниками, который унес жизнь женщины и оставил раненой еще одну, этой ночью враг нанес по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде. По его словам, значительные разрушения и повреждения получила трехэтажная нежилая постройка.

По данным Сумской ОВА, в результате ударов врага на территории Сумской области 2 погибших, 10 человек пострадали от вражеских обстрелов за сутки. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

В полиции Сумской области отметили, что за прошедшие сутки войска рф обстреляли 30 населенных пунктов области, и травмированных - 13.