россия ударила по железной дороге в Сумской области, есть погибшая и задержки поездов
Киев • УНН
Из-за атаки на железную дорогу Сумщины погибла сотрудница, еще одна ранена. Движение поездов продолжается, однако задержки составляют до двух часов.
россия снова атаковала железную дорогу в Сумской области, одна железнодорожница погибла, еще одна ранена, движение поездов продолжается, но задержки есть, сообщили в АО "Укрзализныця" в пятницу, пишет УНН.
Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В результате удара погибла сотрудница одного из объектов железной дороги. Здесь было установлено мобильное укрытие. По предварительной информации, во время воздушной тревоги женщина направлялась к нему
Мониторинговая группа, как указано, заблаговременно предупреждала о повышенной опасности.
"Еще одна сотрудница поста электрической централизации госпитализирована. Врачи диагностировали перелом костей таза и внутренние кровотечения. Она уже прооперирована", - говорится в сообщении.
"Несмотря на вражескую атаку, движение поездов сохранено. Отдельные поезда следуют с отставанием от графика до двух часов", - отметили в УЗ.
Удар рф по депо в Конотопе убил железнодорожницу и ранил четверых, движение поездов продолжается11.06.26, 12:19 • 15058 просмотров
В УЗ сообщили в частности, что региональный поезд №896/895 Шостка - Фастов следует с задержкой 1 час из Конотопа по своему маршруту.
"Вместе с тем сегодня в Сумской области, направление Шостки, начальными и конечными станциями для пригородных поездов будет станция Кролевец", - говорится в сообщении.
Дополнение
Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, массированный удар беспилотниками, который унес жизнь женщины и оставил раненой еще одну, этой ночью враг нанес по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде. По его словам, значительные разрушения и повреждения получила трехэтажная нежилая постройка.
По данным Сумской ОВА, в результате ударов врага на территории Сумской области 2 погибших, 10 человек пострадали от вражеских обстрелов за сутки. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.
В полиции Сумской области отметили, что за прошедшие сутки войска рф обстреляли 30 населенных пунктов области, и травмированных - 13.