россия ударила баллистикой с боевой частью по Одесской области, ранены дорожники

рф атаковала двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью в Одесской области объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона, есть раненые дорожники, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в соцсетях, пишет УНН.

Вице-премьер подчеркнул, что враг продолжает целенаправленный террор против мирных людей и гражданской инфраструктуры.

"Сегодня армия россии посреди дня атаковала предприятие в Киевской области, которое производило молочную продукцию для детей. К сожалению, погибли 4 человека. Искренние соболезнования семьям погибших. Еще 7 получили ранения", - указал Кулеба.

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По его словам, "повреждена уникальная для Украины дорожная техника, которая была задействована на этом объекте".

Одесская область. Две баллистические ракеты с кассетной боевой частью попали в объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона. Ранения получили 8 дорожных работников, двое из них в тяжелом состоянии. Это люди, которые обеспечивали работу транспортной сети и выполняли свои ежедневные обязанности