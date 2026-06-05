россия ударила баллистикой с боевой частью по Одесской области, ранены дорожники
Киев • УНН
Из-за обстрела Одесской области ранены дорожники и повреждена техника. В Киевской области в результате атаки на молочное предприятие погибли четыре человека.
рф атаковала двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью в Одесской области объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона, есть раненые дорожники, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Вице-премьер подчеркнул, что враг продолжает целенаправленный террор против мирных людей и гражданской инфраструктуры.
"Сегодня армия россии посреди дня атаковала предприятие в Киевской области, которое производило молочную продукцию для детей. К сожалению, погибли 4 человека. Искренние соболезнования семьям погибших. Еще 7 получили ранения", - указал Кулеба.
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По его словам, "повреждена уникальная для Украины дорожная техника, которая была задействована на этом объекте".
Одесская область. Две баллистические ракеты с кассетной боевой частью попали в объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона. Ранения получили 8 дорожных работников, двое из них в тяжелом состоянии. Это люди, которые обеспечивали работу транспортной сети и выполняли свои ежедневные обязанности
По данным Одесской областной прокуратуры, от дневной ракетной атаки в Одесской области пострадали девять человек. "Днем 5 июня вооруженные силы рф атаковали баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры Одесской области. От вражеской атаки пострадали девять гражданских лиц: мужчины в возрасте 19-63 лет. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. У восьми травмированных – ранения средней степени тяжести, 61-летний мужчина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Правоохранители на месте документируют военные преступления, указали в прокуратуре.
Всем пострадавшим, по его словам, оказывается помощь. Продолжается ликвидация последствий ударов. На местах работают все профильные службы.
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