россия атаковала Украину двумя ракетами, обезврежено 198 из 216 дронов

россия за ночь выпустила по Украине 2 ракеты и 216 дронов, из которых сбито или подавлено 198, ракеты не достигли своих целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 июня (с 18:00 4 июня) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ВОТ Запорожской обл., и 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 198 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1550 оккупантов и более 2000 беспилотников