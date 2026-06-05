Зеленский отреагировал на удар РФ по заводу "Яготинское для детей" в Киевской области
Киев • УНН
Из-за удара РФ по заводу «Яготинское для детей» погибли четыре человека и семеро ранены. Зеленский сообщил о массированных вражеских атаках на гражданские объекты.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что рф атаковала завод "Яготинское для детей", производивший детское питание, в Киевской области, пишет УНН.
Перечень очередных "побед" россии за несколько дней пополнился заводом "Яготинское для детей", производившим детское питание. В Киевской области продолжаются спасательные работы на месте этого удара – подразделения ГСЧС уже ликвидировали пожар. По состоянию на данный момент известно о семи раненых. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким
Также среди этого перечня, по данным Президента, "продовольственные склады и почтовый сервис в Днепропетровской области, машина скорой в Херсоне, здание школы в Сумской области, портовая инфраструктура в Одесской области, обычные жилые дома и здание амбулатории в Харьковской области".
"россия продолжает свою войну против жизни, и каждый, кто нам помогает, действительно стоит на ее защите. Каждый пакет поддержки с антибаллистикой, каждая наша совместная договоренность о производстве оружия, все шаги мира в санкциях против россии – все это помогает защищать жизни людей. Спасибо каждому, кто с Украиной! Важно всем вместе принуждать россию закончить эту их войну и перейти к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.
Федоров и Рютте согласовали приоритеты перед "Рамштайном" - в фокусе ракеты к Patriot и финансирование дронов05.06.26, 09:42 • 2788 просмотров