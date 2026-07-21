россия три дня подряд атаковала объекты газодобычи в Харьковской области - Нафтогаз
Киев • УНН
россия в течение трех дней целенаправленно атаковала объекты газодобычи Группы Нафтогаз в Харьковской области. В результате ударов возник пожар, повреждено оборудование, что привело к потере части добычи газа.
россия в течение трех дней атаковала объекты газодобычи Нафтогаза в Харьковской области, сообщили в Группе Нафтогаз во вторник, пишет УНН.
В течение последних трех дней россия целенаправленно атаковала объекты газодобычи Группы Нафтогаз в Харьковской области
Как указали в Нафтогазе, "в воскресенье в результате удара по одному из добывающих активов возник пожар". Спасатели ГСЧС оперативно его ликвидировали. "Поврежденное оборудование пришлось остановить, что привело к потере части объемов добычи газа", - говорится в сообщении.
В понедельник утром враг, как указано, "атаковал еще один объект". Зафиксированы многочисленные разрушения. Специалисты компании оценивают масштабы повреждений и возможность восстановления работы оборудования.
Во время обеих атак работники находились в укрытиях. Пострадавших нет.
"россия целенаправленно наносит удары по объектам, которые обеспечивают страну газом, чтобы сорвать подготовку к зиме и создать проблемы в отопительный сезон. Группа Нафтогаз делает все возможное, чтобы минимизировать последствия таких атак для страны и обеспечить достаточные ресурсы газа. Благодарю спасателей ГСЧС за быструю реакцию и ликвидацию пожара. Наши специалисты уже оценивают последствия ударов и будут делать все возможное для восстановления работы поврежденных объектов", - отметил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.
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