46 из 58 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь
Киев • УНН
В ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину 58 беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 46 дронов, зафиксировано попадание 8 БПЛА на 7 локациях.
россия ночью атаковала Украину 58 дронами, 46 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 июля (с 18:00 20 июля) противник атаковал 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Курск, Орел – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.
Генштаб обновил карту: 217 боев, больше всего - на Славянском направлении21.07.26, 08:19 • 1276 просмотров