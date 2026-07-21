46 из 58 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

$44.670.0551.060.11
ukenru
02:02 • 8192 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 22009 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 32905 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 30615 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 29055 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 24941 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
20 июля, 11:24 • 21288 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 38254 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
20 июля, 10:00 • 16311 просмотра
россия впервые ударила КАБами по Павлограду - глава облсовета
20 июля, 08:56 • 16169 просмотра
россия в июле выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц - ISW
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.6м/с
53%
750мм
Популярные новости
225-й штурмовой полк взял в плен 64 россиян на ЗапорожьеVideo20 июля, 20:22 • 11148 просмотра
Z-канал призвал российский бизнес самостоятельно защищаться от украинских дронов и готовиться к ситуации, как в Крыму20 июля, 21:57 • 13832 просмотра
Президент подписал закон об обновлении правил органического производства по стандартам ЕС20 июля, 22:38 • 10646 просмотра
Два человека погибли, более 80 пострадали во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу20 июля, 22:57 • 9916 просмотра
Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за суткиPhoto04:27 • 6654 просмотра
публикации
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 30324 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 38254 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 53702 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto20 июля, 06:40 • 58036 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 119491 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Каш Патель
Линдси Грэм
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Сумы
Крым
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo06:05 • 1010 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 20163 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 32761 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 37983 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 62019 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Фокс Ньюс
Техника
FIFA (серия видеоигр)

46 из 58 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

В ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину 58 беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 46 дронов, зафиксировано попадание 8 БПЛА на 7 локациях.

46 из 58 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

россия ночью атаковала Украину 58 дронами, 46 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 июля (с 18:00 20 июля) противник атаковал 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Курск, Орел – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.

Генштаб обновил карту: 217 боев, больше всего - на Славянском направлении21.07.26, 08:19 • 1276 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк