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Генштаб обновил карту: 217 боев, больше всего - на Славянском направлении

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 217 боевых столкновений, больше всего на Славянском направлении. Противник нанес 78 авиаударов и использовал более 10 000 дронов.

Генштаб обновил карту: 217 боев, больше всего - на Славянском направлении

217 боев произошло на фронте за минувшие сутки, более четверти - только на двух направлениях, причем больше всего - на Славянском, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 21 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 217 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет и 78 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 10 408 дронов-камикадзе и совершили 3346 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили одну вражескую атаку. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и совершил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлениях Цегельного, Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлениях Петропавловки, Колесниковки и Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Озерного, а также в направлениях Шийковки, Дробышевого и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлениях Калеников и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях Федоровки Второй, Никифоровки, Юрковки и Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано четырнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлении Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 атак. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки, Белицкого и Сергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Шевченко, Нового Шахового, Вильного, Торецкого, Софиевки, Кучерового Яра, Мирного, Удачного, Новоподгородного и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Вороне, Александроград и Терновое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Воздвижевки, Цветкового, Косовцевого и Горького.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлениях Малых Щербаков и Белогорья.

На Приднепровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за сутки21.07.26, 07:27 • 6700 просмотров

Юлия Шрамко

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