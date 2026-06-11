Россия строит новую военную базу у границы с Финляндией — Yle

россия начала строительство первой полностью новой военной базы у восточной границы Финляндии. По оценкам экспертов, в Новой Вилге под Петрозаводском разместятся от 4 до 6 тысяч военнослужащих, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным издания, весной в Петрозаводске началось строительство новой военной базы, "которое идет быстрыми темпами". "Уже возводится около десятка крупных казарменных зданий. Масштабы строительства впечатляют, особенно учитывая то, что ранее в Петрозаводске лишь реконструировали старые военные объекты", - говорится в публикации.

Новый военный городок, как указано, строится в нескольких километрах от Петрозаводска. О планах этого строительства Yle первым из западных СМИ сообщило в январе. Однако тогда точное расположение базы еще не было известно.

Военная база, как отмечается, возводится посреди леса. Первые вырубки заметны на спутниковых снимках, сделанных в ноябре 2023 года. Земляные работы на участке начались прошлой зимой.

Опрошенный Yle военный эксперт Марко Эклунд весной определил расположение стройплощадки на основе российского документа, в котором говорилось о подключении будущей территории военного городка к петрозаводским сетям водоснабжения и канализации. Стоимость работ оценивалась почти в 5,9 миллиона евро.

В россии строительные работы, как пишет издание, стали достоянием общественности лишь неделю назад, когда заместитель министра обороны рф павел фрадков совершил инспекционную поездку на стройку. По данным властей, на территории появится более 50 различных объектов, включая казармы, жилые многоквартирные дома и спортивные площадки.

Новая база строится в деревне Новая Вилга в непосредственной близости от Петрозаводска, так как привлечь военных-контрактников и их семьи в отдаленные районы было бы сложно, пишет издание.

При этом будущий гарнизон окружает густой лес, поэтому есть место для дальнейшей застройки, а учебные полигоны находятся рядом с казармами.

По словам Эклунда, казарменные здания выглядят типичными для российской застройки – в 3-4 этажа.

Эклунд напоминает, что военное строительство пока находится на начальной стадии, а война в Украине не позволяет россии быстро наращивать силы у финской границы.

"Современную армию не построишь на ржавых танках с сибирских полигонов, так что это займет много времени и денег", – отметил Эклунд.

Строительство военных объектов в Карелии – лишь эпизод масштабного наращивания российских войск по всей границе с НАТО, замечает издание.

"Численность боевых сухопутных сил действительно сильно растет", – отметил Эклунд.

По словам Эклунда, наращивание войск представляет потенциальную угрозу для Финляндии – боевые возможности российской армии многократно возрастут.

"Угроза формируется из намерения и возможностей. Возможности значительно увеличатся, когда эти войска будут созданы", – отметил Эклунд.

Но, указывает издание, это произойдет не сразу.

"Нужно построить инфраструктуру, закупить технику, набрать людей и еще обучить их. Только тогда эти войска будут реально функционировать", – указал Эклунд.

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