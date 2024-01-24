россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны

В июне Парламентская ассамблея Совета Европы будет голосовать резолюцию "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира". Об этом сообщила заместитель председателя Комитета гуманитарной политики, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

По ее словам, россия последовательно пытается уничтожить украинскую культуру, историю и идентичность, поэтому актуальность этой темы только растет.

Обстрел в новогоднюю ночь - яркое доказательство. Украинских детей, похищенных Россией, заставляют забыть собственную историю и язык. Это попытка украсть наше будущее - подчеркнула Кравчук.

Кроме того, во время зимней сессии ПАСЕ, провели совместные слушания Комитета по вопросам культуры вместе с Политическим и Мониторинговым комитетами по уничтожению культурной и национальной идентичности во время войны.

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Как бы россияне не пытались стереть идентичность украинцев, их попытки всегда будут напрасными, ведь мы - другие: ценим и лелеем свой язык, историю, культурное наследие. Даже в сверхсложные времена используем каждую возможность, чтобы об Украине не только не забывал, но и говорил весь мир - подчеркнула заместитель Председателя Комитета гуманитарной политики

Напомним

Началась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где вниманию представлены несколько украинских вопросов, которые будут определять глобальный курс дальнейших действий Ассамблеи

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