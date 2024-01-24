россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны
Член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что в ПАСЕ обсудили дальнейшие шаги на пути к сохранению культурного наследия и идентичности во время войны.
Чиновник "Киевавтодор" нанес ущерб бюджету на более 600 тыс гривен
Руководителя структурного подразделения "Киевавтодора" подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственным бюджетом 600 тыс. грн. Это произошло из-за завышения стоимости подрядного проекта транспортной развязки в Оболонском районе Киева.
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
По мнению эксперта, в Украине так построено законодательство, что всегда можно найти лазейку, чтобы сознательное злоупотребление расценили просто как техническую ошибку, которая будет стоить предприятию "бешеных денег".
После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги
Из-за рекордной жары, вызванной явлением Эль-Ниньо, Колумбия борется с 21 активным лесным пожаром. Около 900 населенных пунктов по всей Колумбии находятся в зоне риска, а 582 муниципалитета объявлены в состоянии красной тревоги.
"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года
Марка, посвященная погибшим защитникам Украины, под названием "Вечная память", была признана лучшей маркой прошлого года. Кроме того, наибольшей популярностью среди украинцев пользовался почтовый блок с изображением украинских колядок в Киево-Печерской лавре.
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы
российские оккупационные войска обстреливают Херсон. Несколько взрывов прогремели в Днепровском районе города
Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро
Деформация тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве была вызвана некачественным проектированием и строительными работами, согласно предварительным выводам.
Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"
НАЭК "Энергоатом" создает в Украине хаб ядерных технологий, который будет производить оборудование для малых модульных реакторов и сможет экспортировать эти технологии на международный рынок. Этот шаг будет способствовать послевоенному восстановлению Украины и повышению конкурентоспособности украинской ядерной отрасли.
Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76
В ГУР добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.
Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав
Заболеваемость гриппом А и В в Украине растет быстрее, чем в предыдущие годы, конкурируя с темпами распространения Covid-19. Однако эпидемиологическая ситуация остается под контролем и пока не требует введения противоэпидемических мероприятий на национальном уровне.