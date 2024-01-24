россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  144592 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  142119 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  156266 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157518 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Новости по теме

россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны

Член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что в ПАСЕ обсудили дальнейшие шаги на пути к сохранению культурного наследия и идентичности во время войны.

Политика •   •  9960 просмотра
россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны

Чиновник "Киевавтодор" нанес ущерб бюджету на более 600 тыс гривен

Руководителя структурного подразделения "Киевавтодора" подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственным бюджетом 600 тыс. грн. Это произошло из-за завышения стоимости подрядного проекта транспортной развязки в Оболонском районе Киева.

Криминал и ЧП •   •  8715 просмотра
Чиновник "Киевавтодор" нанес ущерб бюджету на более 600 тыс гривен

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

По мнению эксперта, в Украине так построено законодательство, что всегда можно найти лазейку, чтобы сознательное злоупотребление расценили просто как техническую ошибку, которая будет стоить предприятию "бешеных денег".

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги

Из-за рекордной жары, вызванной явлением Эль-Ниньо, Колумбия борется с 21 активным лесным пожаром. Около 900 населенных пунктов по всей Колумбии находятся в зоне риска, а 582 муниципалитета объявлены в состоянии красной тревоги.

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После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги

"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Марка, посвященная погибшим защитникам Украины, под названием "Вечная память", была признана лучшей маркой прошлого года. Кроме того, наибольшей популярностью среди украинцев пользовался почтовый блок с изображением украинских колядок в Киево-Печерской лавре.

Общество •   •  14633 просмотра
"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские оккупационные войска обстреливают Херсон. Несколько взрывов прогремели в Днепровском районе города

Война •   •  13517 просмотра
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Деформация тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве была вызвана некачественным проектированием и строительными работами, согласно предварительным выводам.

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Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

НАЭК "Энергоатом" создает в Украине хаб ядерных технологий, который будет производить оборудование для малых модульных реакторов и сможет экспортировать эти технологии на международный рынок. Этот шаг будет способствовать послевоенному восстановлению Украины и повышению конкурентоспособности украинской ядерной отрасли.

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Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

В ГУР добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

Война •   •  13799 просмотра
Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав

Заболеваемость гриппом А и В в Украине растет быстрее, чем в предыдущие годы, конкурируя с темпами распространения Covid-19. Однако эпидемиологическая ситуация остается под контролем и пока не требует введения противоэпидемических мероприятий на национальном уровне.

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Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав