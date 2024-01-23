Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Срок возвращения похищенных россией украинских детей должен быть сужен, поэтому Украина активно поднимает этот вопрос в ПАСЕ и ожидает увеличения поддержки резолюции "Положение детей Украины". Об этом в комментарии УНН сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа", член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева.

Детали

Сегодня в Парламентской Ассамблее Совета Европы прошла выставка, посвященная украинским детям. По словам Марии Мезенцовой, это шаг к тому, чтобы увеличить поддержку резолюции "Положение детей Украины".

"Однозначно это определенная цепочка, которая приведет к голосованию и, мы считаем, наибольшей поддержке, через эту выставку, резолюции "Положение детей Украины", которое касается их в Украине, за пределами Украины в странах Совета Европы и тех незаконно депортированных детей, как преступление геноцида, которые сейчас временно находятся в россии",- сказала депутат.

Также она рассказала, что ее коллеги поражены, когда слышат о количестве депортированных из Украины детей.

"Когда коллеги слышат, что если бы мы возвращали 1 ребенка в день - нам бы понадобилось 55 лет. Это не может акцептировать ни один парламентарий и ни один нормальный человек. Этот срок возврата должен быть сужен. Поэтому мы работаем в рамках спецкомитета, который был создан по детям для наработки специального механизма и дополнительного давления на международные институты",- рассказала Мария Мезенцева.

Кроме того в ПАСЕ состоятся дебаты по восстановлению Украины из-за российских замороженных активов, будет вопрос обсуждения организации европейской кооперации, а также будет поднят вопрос о жестоком обращении в тюрьмах, в частности о гражданских пленных, о военных пленных, сообщила народная избранница.

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы