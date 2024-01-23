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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  15999 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  41213 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  56592 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  79827 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  115434 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  126790 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  160463 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  177814 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167321 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Украина активно выступает в ПАСЕ за возвращение украинских детей, похищенных россией, добиваясь большей поддержки резолюции "Положение детей в Украине". Время для возвращения детей должно быть сокращено, считает народный депутат Украины Мария Мезенцева.

Политика •   •  15999 просмотра
Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Увеличение поставок Украине дальнобойного оружия и не только: в Минобороны подвели итоги очередного "Рамштайна"

Во время 18-й встречи в Рамштайнском формате Украина обсудила потенциал партнеров по увеличению поставок оружия дальнего действия в Украину. Встреча, которая также охватила потенциальное сотрудничество по артиллерийским системам, подтвердила общее понимание того, что Украина нуждается в большем количестве вооружений для стратегических ударов.

Война •   •  11707 просмотра
Увеличение поставок Украине дальнобойного оружия и не только: в Минобороны подвели итоги очередного "Рамштайна"

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

На предстоящей зимней сессии ПАСЕ главным вопросом обсуждения будет возвращение украинских детей, похищенных россией, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк. Ожидается, что будет принята резолюция, призывающая чиновников способствовать их возвращению.

Война •   •  41213 просмотра
Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

На Днепропетровщине депутаты городского совета Новомосковска определились с новым названием для города

Новомосковский городской совет решил переименовать город в Новую Самарь и подаст это предложение в Верховную Раду Украины для окончательного утверждения.

Общество •   •  11350 просмотра
На Днепропетровщине депутаты городского совета Новомосковска определились с новым названием для города

В Воздушных силах зафиксировали несколько групп "шахедов"

Группы "шахедов" были замечены на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Война •   •  16323 просмотра
В Воздушных силах зафиксировали несколько групп "шахедов"

Атака рф на Харьков: среди погибших 8-летняя девочка и ее мама

8-летняя девочка и ее 35-летняя мать погибли в результате российской атаки на Харьков, Украина. Отец девочки, которого также нашли под завалами, выжил.

Война •   •  16011 просмотра
Атака рф на Харьков: среди погибших 8-летняя девочка и ее мама

Обсудили финансовую поддержку Украины и замороженные активы рф: Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром финансов США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел результативные переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен относительно совместных программ финансирования МВФ и ЕС и санкций против россии.

Политика •   •  14264 просмотра
Обсудили финансовую поддержку Украины и замороженные активы рф: Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром финансов США

Последствия российского удара на Киевщине: количество пострадавших возросло до четырех

Кроме того, повреждены 3 многоэтажки, хозяйственные постройки, 21 легковое авто, здание кафе. Обломки российских ракет были обнаружены и на территориях двух учебных заведений.

Война •   •  19657 просмотра
Последствия российского удара на Киевщине: количество пострадавших возросло до четырех

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Украинское правительство и Верховная Рада разрабатывают стратегию борьбы с "черным" экспортом зерна, включая возможную привязку возмещения НДС к возврату валютной выручки.

Экономика •   •  56592 просмотра
Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми

Восемь человек погибли, в том числе девочка 10-12 лет, в результате российского ракетного удара по Харькову.

Общество •   •  15372 просмотра
В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми