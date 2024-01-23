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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 18:16  •  41650 просмотра

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На предстоящей зимней сессии ПАСЕ главным вопросом обсуждения будет возвращение украинских детей, похищенных россией, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк. Ожидается, что будет принята резолюция, призывающая чиновников способствовать их возвращению.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк в интервью УНН рассказал, что на нынешней зимней сессии ПАСЕ основным вопросом будет возвращение украинских детей, которых похитила россия.

В этом году основным вопросом, который будет обсуждаться на этой зимней сессии будет вопрос украинских детей. И это понятно, поскольку то, что российский агрессор творит с украинскими детьми, оно не поддается каким-то цивилизованным объяснениям. 

- сказал Борис Тарасюк.

Детали

По словам Тарасюка, каждая сессия парламентской ассамблеи "наполнена повесткой дня, которая связана в той или иной степени с Украиной", а ПАСЕ и Совет Европы уделял и уделяет большое внимание детям Украины.

Также в этом году пройдут дебаты, посвященные вопросу украинских детей.

Кроме того, будет предложено рассмотреть проект резолюции, где содержится призыв к парламентариям и к правительствам - сделать все возможное для того, чтобы вернуть украинских детей, похищенных российским агрессором. И в конце концов на сессии будут обсуждены вопросы, связанные с реестром убытков. В частности будет принята специальная резолюция.

Тарасюк также надеется, что будет одобрена идея создания компенсационной комиссии и компенсационного фонда для того, чтобы возместить убытки украинцам, которые понесли потери из-за российской агрессии.

россияне незаконно вывезли из оккупированной Донетчины еще 17 украинских детей - Лубинец22 январь 2024, 10:44 • 19149 просмотров

Алла Тулинская

Алла Тулинская

Война
Повернення українських дітей це основна тема для обговорення на ПАРЕ - Постпред України при Раді Європи
Return of Ukrainian children is the main topic for discussion in PACE - Permanent Representative of Ukraine to the Council of Europe
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

На предстоящей зимней сессии ПАСЕ главным вопросом обсуждения будет возвращение украинских детей, похищенных россией, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк. Ожидается, что будет принята резолюция, призывающая чиновников способствовать их возвращению.

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