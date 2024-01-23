Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк в интервью УНН рассказал, что на нынешней зимней сессии ПАСЕ основным вопросом будет возвращение украинских детей, которых похитила россия.

В этом году основным вопросом, который будет обсуждаться на этой зимней сессии будет вопрос украинских детей. И это понятно, поскольку то, что российский агрессор творит с украинскими детьми, оно не поддается каким-то цивилизованным объяснениям. - сказал Борис Тарасюк.

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По словам Тарасюка, каждая сессия парламентской ассамблеи "наполнена повесткой дня, которая связана в той или иной степени с Украиной", а ПАСЕ и Совет Европы уделял и уделяет большое внимание детям Украины.

Также в этом году пройдут дебаты, посвященные вопросу украинских детей.

Кроме того, будет предложено рассмотреть проект резолюции, где содержится призыв к парламентариям и к правительствам - сделать все возможное для того, чтобы вернуть украинских детей, похищенных российским агрессором. И в конце концов на сессии будут обсуждены вопросы, связанные с реестром убытков. В частности будет принята специальная резолюция.

Тарасюк также надеется, что будет одобрена идея создания компенсационной комиссии и компенсационного фонда для того, чтобы возместить убытки украинцам, которые понесли потери из-за российской агрессии.

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