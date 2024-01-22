россияне незаконно вывезли из оккупированной Донетчины еще 17 украинских детей - Лубинец
Киев • УНН
17 украинских детей из Донецка были незаконно вывезены россиянами в москву для "реабилитации". Омбудсмен пояснил, что на самом деле это является стратегией принудительного предоставления российского гражданства украинским детям.
россияне незаконно вывезли из оккупированных районов Донецкой области 17 украинских детей, которых отправили на "реабилитацию" в москву. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
По словам омбудсмена, уполномоченная президента рф по правам ребенка Мария Львова-Белова в очередной раз способствовала вывозу украинских детей с временно оккупированной Донетчины на "реабилитацию".
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Он также отметил, что в течение 2023 года, по данным рф, таким образом удалось "оздоровить и реабилитировать" 150 украинских детей, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Дополнение
Лубинец подчеркнул, что практика вывоза детей Украины это стратегически важная программа рф - когда под предлогом оказания медицинской помощи происходит принудительная паспортизация россиянами граждан Украины.
Обязательным условием для лечения является наличие российского паспорта, который по приказу путина оформляется по упрощенной процедуре. Таким образом под принуждением происходит навязывание российского гражданства, что противоречит нормам международного права
Напомним,
Омбудсмен Дмитрий Лубинец во время четвертой встречи советников по Формуле мира в Давосе, рассказал, что Украина вернула из россии 517 незаконно депортированных детей и 2828 взрослых, среди которых 150 гражданских.
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россияне незаконно вывезли из оккупированной Донетчины еще 17 украинских детей - Лубинец
17 украинских детей из Донецка были незаконно вывезены россиянами в москву для "реабилитации". Омбудсмен пояснил, что на самом деле это является стратегией принудительного предоставления российского гражданства украинским детям.
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