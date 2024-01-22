росіяни незаконно вивезли з окупованої Донеччини ще 17 українських дітей - Лубінець
Київ • УНН
17 українських дітей з Донецька були незаконно вивезені росіянами до Москви для "реабілітації". Омбудсмен пояснив, що насправді це є стратегією примусового надання російського громадянства українським дітям.
росіяни незаконно вивезли з окупованих районів Донеччини 17 українських дітей, яких відправили на "реабілітацію" до москви. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
За словами омбудсмена, уповноважена президента рф з прав дитини Марія Львова-Бєлова вчергове сприяла вивезенню українських дітей з тимчасово окупованої Донеччини на "реабілітацію".
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Він також зауважив, що упродовж 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося "оздоровити й реабілітувати" 150 українських дітей, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Доповнення
Лубінець підкреслив, що практика вивезення дітей України це стратегічно важлива програма рф — коли під приводом надання медичної допомоги відбувається примусова паспортизація росіянами громадян України.
Обов’язковою умовою для лікування є наявність російського паспорта, який за наказом путіна оформлюється за спрощеною процедурою. Таким чином під примусом відбувається нав’язування російського громадянства, що суперечить нормам міжнародного права
Нагадаємо
Омбудсмен Дмитро Лубінець під час четвертої зустрічі радників щодо Формули миру в Давосі, розповів, що Україна повернула з росії 517 незаконно депортованих дітей та 2828 дорослих, серед яких 150 цивільних.
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