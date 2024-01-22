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росіяни незаконно вивезли з окупованої Донеччини ще 17 українських дітей - Лубінець

росіяни незаконно вивезли з окупованої Донеччини ще 17 українських дітей - Лубінець

Київ • УНН

 • 22101 перегляди

17 українських дітей з Донецька були незаконно вивезені росіянами до Москви для "реабілітації". Омбудсмен пояснив, що насправді це є стратегією примусового надання російського громадянства українським дітям.

росіяни незаконно вивезли з окупованих районів Донеччини 17 українських дітей, яких відправили на "реабілітацію" до москви. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі 

За словами омбудсмена, уповноважена президента рф з прав дитини Марія Львова-Бєлова вчергове сприяла вивезенню українських дітей з тимчасово окупованої Донеччини на "реабілітацію".

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17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату літаком російського міноборони відправили до підмосковного реабілітаційного центру "Огоньок"  

- розповів Лубінець.

Він також зауважив, що упродовж 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося "оздоровити й реабілітувати" 150 українських дітей, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Доповнення

Лубінець підкреслив, що практика вивезення дітей України це стратегічно важлива програма рф — коли під приводом надання медичної допомоги відбувається примусова паспортизація росіянами громадян України.

Обов’язковою умовою для лікування є наявність російського паспорта, який за наказом путіна оформлюється за спрощеною процедурою. Таким чином під примусом відбувається нав’язування російського громадянства, що суперечить нормам міжнародного права

- пояснив Лубінець

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець під час четвертої зустрічі радників щодо Формули миру в Давосі, розповів, що Україна повернула з росії 517 незаконно депортованих дітей та 2828 дорослих, серед яких 150 цивільних.

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