ПАРЄ на зимовій сесії обговорить резолюцію про становище дітей в Україні - нардеп

На зимовій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проведуть дебати за терміновою процедурою "Становище дітей України". За їх підсумками ПАРЄ планує ухвалили резолюцію. Про це повідомила член української делегації в Асамблеї, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Євгенія Кравчук, пише УНН.

Проведемо дебати за терміновою процедурою "Становище дітей України" за онлайн участі Олена Зеленська. За їх підсумками голосуватимемо за резолюцію. Основні теми: як повернути вкрадених росією дітей та покарати державу-агресорку і чим допомогти дітям, які в Україні (освітні, медичні, гуманітарні проекти) та шукають притулку закордоном (сумісність освітніх програм, адаптація та психологічна допомога) - написала Кравчук у Facebook.

Також на зимовій сесії ПАРЄ планує ухвалили низку інших важливих резолюцій: "Глобалізація під час кризи та війни: роль ОЕСР з початку агресії рф проти України", "Тема міграції та притулку у виборчих кампаніях", "Демократичне майбутнє для білорусі" та "Гарантування свободи медіа та безпеки журналістів" .

На спільному засіданні комітетів культури, моніторингового та політкому пройдуть слухання щодо резолюції "Протидія знищенню культурної ідентичності під час війни та миру".

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А вже в понеділок Асамблея отримає нового президента. За її словами, поки єдиним кандидатом є грецький політик Теодорос Руссопулос. Крім того, у вівторок ПАРЄ голосуватиме за Комісара Ради Європи з прав людини Є три кандидати: Майкл О'Флаерті з Ірландії, Манфред Новак, Австрія і Меглена Кунева з Болгарії. За словами Кравчук, усіх трьох нещодавно вітали у Києві, і кожен рішуче підтримує Україну.

На сесії Асамблеї із виступами візьмуть участь Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, Президент Чорногорії Яков Мілатович та прем'єр-міністр Ліхтенштейну Даніель Ріш.

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