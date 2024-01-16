Скільки дітей Україна втратила через рф за 10 років війни: засновник Save Ukraine оприлюднив дані

Виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба розповів, що за 10 років війни в Україні було втрачено близько 20 тис. дитячого населення. Він наголосив, що саме втрачено, бо вони ростуть сьогодні як росіяни. Про це розповів Кулеба в інтерв’ю виданню Online.ua, пише УНН.

Ми не знаємо сьогодні, скільки тисяч дітей проживає на окупованих територіях, бо цієї цифри немає. Але ми можемо говорити про приблизні дані, скільки дитячого населення було втрачено за 10 років. Саме втрачено, бо вони ростуть сьогодні як росіяни. Вони змирилися, багато з них вже виросли…Вони стали дорослими, які сформувалися або в окупації, або на території росії. Ця цифра сягає близько 20 тисяч - додав Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні звучать різні цифри, і треба розуміти, що війна триває 10 років, значить ідеться про мільйони людей.

"Від 15 до 20 % дитячого населення України опинилися за 10 років під владою росії. Тільки в Криму жило близько півмільйона дітей. На Донбасі був мільйон дітей, дві третини з них опинилися в окупації одразу в 2014 році", - розповів Кулеба.

Він наголосив, що російська сторона повідомила про евакуацію 744 тис. дітей, які були зареєстровані після повномасштабного вторгнення. Але, за його словами, можна сумніватися в правдивості і цієї цифри, що "це може бути не 744 тисячі, а 500 тисяч, але це все одно дуже велика цифра".

"За моїми підрахунками, Крим, Донбас, нові території - це близько півтора мільйона дітей.Скільки з них переїхали на територію України чи інші країни - цієї статистики немає. Але підрахувавши статистику з окупованих територій під час повномасштабного вторгнення, ми можемо говорити, що понад мільйон дітей опинилися під владою росіян або в окупації, або депортовані до росії", - додав Кулеба.

Директор БО наголосив, що це лише ті, яких вдалося ідентифікувати, адже "ми маємо говорити про всіх українських дітей, які є або заручниками, або вигнанцями, або депортованими, або викраденими".

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець під час четвертої зустрічі радників щодо Формули миру в Давосі розповів, що Україна повернула з росії 517 незаконно депортованих дітей та 2828 дорослих, серед яких 150 цивільних.