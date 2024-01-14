Україна повернула з Росії понад 500 дітей та 2800 дорослих — Лубінець

Україна повернула з Росії 517 незаконно депортованих дітей та 2828 дорослих, серед яких 150 цивільних. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час четвертої зустрічі радників щодо Формули миру в Давосі, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що метою є повернути додому всіх викрадених країною-агресором чи взятих у полон українців. Лубінець закликав інші країни доєднатися до процесу повернення.

На зустрічі у Давосі виступили також діти, яких депортували до Росії, та родичі незаконно викрадених країною-терористом цивільних.

Також на зустрічі обговорили питання повернення військовополонених, а також катування, страти та нелюдські умови утримання українських захисників в Росії, що є порушеннями норм міжнародного гуманітарного права, додав омбудсман.

У Давосі наші партнери почули голоси українських дітей, яких ми повернули додому, родичів цивільних громадян, яких викрала та незаконно утримує РФ. Вони були вражені від почутих речей… Також окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й жахливого порушення норм Міжнародного гуманітарного права щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт йдеться у повідомленні Дмитра Лубінця.

Умєров у Давосі запропонував створити міжнародну групу щодо виведення військ РФ з України