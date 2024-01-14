Украина вернула из России более 500 детей и 2800 взрослых - Лубинец

Украина вернула из России 517 незаконно депортированных детей и 2828 взрослых, среди которых 150 гражданских. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время четвертой встречи советников по Формуле мира в Давосе, передает УНН.

Детали

Он отметил, что целью является вернуть домой всех похищенных страной-агрессором или взятых в плен украинцев. Лубинец призвал другие страны присоединиться к процессу возвращения.

На встрече в Давосе выступили также дети, которых депортировали в Россию, и родственники незаконно похищенных страной-террористом гражданских.

Также на встрече обсудили вопросы возвращения военнопленных, а также пытки, казни и нечеловеческие условия содержания украинских защитников в России, что является нарушениями норм международного гуманитарного права, добавил омбудсмен.

В Давосе наши партнеры услышали голоса украинских детей, которых мы вернули домой, родственников гражданских граждан, которых похитила и незаконно удерживает РФ. Они были поражены от услышанных вещей... Также отдельно подняли вопрос о возвращении украинских военнопленных и ужасном нарушении норм Международного гуманитарного права в отношении них: нечеловеческих условий содержания, пыток, казней говорится в сообщении Дмитрия Лубинца.

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