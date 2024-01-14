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Украина вернула из России более 500 детей и 2800 взрослых - Лубинец

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 19:28  •  30224 просмотра

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Украина репатриировала из России более 500 детей и 2800 взрослых, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Давосе.

Украина вернула из России 517 незаконно депортированных детей и 2828 взрослых, среди которых 150 гражданских. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время четвертой встречи советников по Формуле мира в Давосе, передает УНН.

Детали

Он отметил, что целью является вернуть домой всех похищенных страной-агрессором или взятых в плен украинцев. Лубинец призвал другие страны присоединиться к процессу возвращения.

На встрече в Давосе выступили также дети, которых депортировали в Россию, и родственники незаконно похищенных страной-террористом гражданских.

Также на встрече обсудили вопросы возвращения военнопленных, а также пытки, казни и нечеловеческие условия содержания украинских защитников в России, что является нарушениями норм международного гуманитарного права, добавил омбудсмен.

В Давосе наши партнеры услышали голоса украинских детей, которых мы вернули домой, родственников гражданских граждан, которых похитила и незаконно удерживает РФ. Они были поражены от услышанных вещей... Также отдельно подняли вопрос о возвращении украинских военнопленных и ужасном нарушении норм Международного гуманитарного права в отношении них: нечеловеческих условий содержания, пыток, казней

говорится в сообщении Дмитрия Лубинца.

Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины14 январь 2024, 18:10 • 24401 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Україна повернула з Росії понад 500 дітей та 2800 дорослих — Лубінець
Ukraine returns over 500 children and 2,800 adults from Russia - Lubinets
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Украина вернула из России более 500 детей и 2800 взрослых - Лубинец

Украина репатриировала из России более 500 детей и 2800 взрослых, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Давосе.

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Украина вернула из России более 500 детей и 2800 взрослых - Лубинец

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Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины

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Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины

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Финская АЭС "Ловииса" больше не зависит от российского топлива

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