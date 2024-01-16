Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
  •  101873 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
  •  115100 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  103451 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  100560 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  99860 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  121162 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  139393 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139804 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145658 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142870 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
skolko-detei-ukraina-poteryala-iz-za-rf-za-10-let-voini-osnovatel-save-ukraine-obnarodoval-dannie

Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 19:24  •  14451 просмотра

Read in English

За последнее десятилетие конфликта в Украине около 20 000 детей были фактически "потеряны" и выросли под российским влиянием, говорит Николай Кулеба, основатель фонда "Save Ukraine".

Исполнительный директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба рассказал, что за 10 лет войны в Украине было потеряно около 20 тыс. детского населения. Он отметил, что именно потеряно, потому что они растут сегодня как россияне. Об этом рассказал Кулеба в интервью изданию Online.ua, пишет УНН.

Мы не знаем сегодня, сколько тысяч детей проживает на оккупированных территориях, потому что этой цифры нет. Но мы можем говорить о приблизительных данных, сколько детского населения было потеряно за 10 лет. Именно потеряно, потому что они растут сегодня как россияне. Они смирились, многие из них уже выросли... Они стали взрослыми, которые сформировались или в оккупации, или на территории россии. Эта цифра достигает около 20 тысяч 

- добавил Кулеба.

Он отметил, что сегодня звучат разные цифры, и надо понимать, что война длится 10 лет, значит речь идет о миллионах людей.

"От 15 до 20 % детского населения Украины оказались за 10 лет под властью россии. Только в Крыму жило около полумиллиона детей. На Донбассе был миллион детей, две трети из них оказались в оккупации сразу в 2014 году", - рассказал Кулеба.

Он отметил, что российская сторона сообщила об эвакуации 744 тыс. детей, которые были зарегистрированы после полномасштабного вторжения. Но, по его словам, можно сомневаться в правдивости и этой цифры, что "это может быть не 744 тысячи, а 500 тысяч, но это все равно очень большая цифра".

"По моим подсчетам, Крым, Донбасс, новые территории - это около полутора миллионов детей, сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны - этой статистики нет. Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, мы можем говорить, что более миллиона детей оказались под властью россиян или в оккупации, или депортированы в россию", - добавил Кулеба.

Директор БО отметил, что это только те, которых удалось идентифицировать, ведь "мы должны говорить обо всех украинских детях, которые являются либо заложниками, либо изгнанниками, либо депортированными, либо похищенными".

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец во время четвертой встречи советников по Формуле мира в Давосе рассказал, что Украина вернула из России 517 незаконно депортированных детей и 2828 взрослых, среди которых 150 гражданских.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Скільки дітей Україна втратила через рф за 10 років війни: засновник Save Ukraine оприлюднив дані
How many children Ukraine has lost to Russia over 10 years of war: Save Ukraine founder releases data
Новости по теме

Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

За последнее десятилетие конфликта в Украине около 20 000 детей были фактически "потеряны" и выросли под российским влиянием, говорит Николай Кулеба, основатель фонда "Save Ukraine".

Война •   •  14451 просмотра
Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск

Польские перевозчики прекратили акцию протеста на границе, движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск восстановлено.

Экономика •   •  17763 просмотра
Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск

В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена

На складе готовой полиэтиленовой продукции в пензе, россия, произошел масштабный пожар, который охватил 700 квадратных метров. О пострадавших пока что не сообщается.

Новости Мира •   •  14535 просмотра
В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена

Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены

Поисково-спасательные работы приостановлены согласно решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации из-за составляющей безопасности.

Война •   •  18943 просмотра
Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены

Отметили важность активизации двусторонних отношений: Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама в Давосе

На Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Минь обсудили интенсификацию двусторонних отношений. Зеленский поблагодарил Вьетнам за поддержку территориальной целостности Украины и оказание гуманитарной помощи.

Политика •   •  18900 просмотра
Отметили важность активизации двусторонних отношений: Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама в Давосе

Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома

Обломки российской ракеты в Кировоградской области повредили здание предприятия и частные дома.

Война •   •  20822 просмотра
Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома

Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон

Контактная группа по вопросам обороны Украины встретится 23 января, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине. США и около 50 их союзников остаются преданными поддержке Украины против российской агрессии.

Война •   •  22941 просмотра
Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон

"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Украинские десантно-штурмовые войска с помощью ударного беспилотника Vampire успешно уничтожили несколько целей, в частности окоп, укрепленный блиндаж и вражескую технику. Было уничтожено почти 400 вражеских оккупантов и более 60 единиц военной техники.

Война •   •  19772 просмотра
"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с несколькими мировыми лидерами, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и президентом Руанды Полем Кагаме.

Политика •   •  17429 просмотра
Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура

Скандал в эфире телемарафона: в одном из сюжетов появилась карта с "российским" Крымом

Украинский национальный телемарафон "Объединенные новости #Украина вместе" вызвал споры из-за демонстрации карты, на которой оккупированный Крым был обозначен как территория россии.

Общество •   •  19751 просмотра
Скандал в эфире телемарафона: в одном из сюжетов появилась карта с "российским" Крымом