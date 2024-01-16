Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

Исполнительный директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба рассказал, что за 10 лет войны в Украине было потеряно около 20 тыс. детского населения. Он отметил, что именно потеряно, потому что они растут сегодня как россияне. Об этом рассказал Кулеба в интервью изданию Online.ua, пишет УНН.

Мы не знаем сегодня, сколько тысяч детей проживает на оккупированных территориях, потому что этой цифры нет. Но мы можем говорить о приблизительных данных, сколько детского населения было потеряно за 10 лет. Именно потеряно, потому что они растут сегодня как россияне. Они смирились, многие из них уже выросли... Они стали взрослыми, которые сформировались или в оккупации, или на территории россии. Эта цифра достигает около 20 тысяч - добавил Кулеба.

Он отметил, что сегодня звучат разные цифры, и надо понимать, что война длится 10 лет, значит речь идет о миллионах людей.

"От 15 до 20 % детского населения Украины оказались за 10 лет под властью россии. Только в Крыму жило около полумиллиона детей. На Донбассе был миллион детей, две трети из них оказались в оккупации сразу в 2014 году", - рассказал Кулеба.

Он отметил, что российская сторона сообщила об эвакуации 744 тыс. детей, которые были зарегистрированы после полномасштабного вторжения. Но, по его словам, можно сомневаться в правдивости и этой цифры, что "это может быть не 744 тысячи, а 500 тысяч, но это все равно очень большая цифра".

"По моим подсчетам, Крым, Донбасс, новые территории - это около полутора миллионов детей, сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны - этой статистики нет. Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, мы можем говорить, что более миллиона детей оказались под властью россиян или в оккупации, или депортированы в россию", - добавил Кулеба.

Директор БО отметил, что это только те, которых удалось идентифицировать, ведь "мы должны говорить обо всех украинских детях, которые являются либо заложниками, либо изгнанниками, либо депортированными, либо похищенными".

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец во время четвертой встречи советников по Формуле мира в Давосе рассказал, что Украина вернула из России 517 незаконно депортированных детей и 2828 взрослых, среди которых 150 гражданских.