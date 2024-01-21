ПАСЕ на зимней сессии обсудит резолюцию о положении детей в Украине - нардеп

На зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проведут дебаты по срочной процедуре "Положение детей Украины". По их итогам ПАСЕ планирует принять резолюцию. Об этом сообщила член украинской делегации в Ассамблее, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, Евгения Кравчук, пишет УНН.

Проведем дебаты по срочной процедуре "Положение детей Украины" при онлайн участии Елена Зеленская. По их итогам будем голосовать за резолюцию. Основные темы: как вернуть украденных Россией детей и наказать государство-агрессора и чем помочь детям, которые в Украине (образовательные, медицинские, гуманитарные проекты) и ищут убежища за рубежом (совместимость образовательных программ, адаптация и психологическая помощь) - написала Кравчук в Facebook.

Также на зимней сессии ПАСЕ планирует принять ряд других важных резолюций: "Глобализация во время кризиса и войны: роль ОЭСР с начала агрессии РФ против Украины", "Тема миграции и убежища в избирательных кампаниях", "Демократическое будущее для Беларуси" и "Обеспечение свободы медиа и безопасности журналистов".

На совместном заседании комитетов культуры, мониторингового и политкома пройдут слушания по резолюции "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира".

ПАСЕ проголосует за резолюцию о противодействии уничтожению культурной идентичности Украины - нардеп

А уже в понедельник Ассамблея получит нового президента. По ее словам, пока единственным кандидатом является греческий политик Теодорос Руссопулос. Кроме того, во вторник ПАСЕ будет голосовать за Комиссара Совета Европы по правам человека Есть три кандидата: Майкл О'Флаэрти из Ирландии, Манфред Новак, Австрия и Меглена Кунева из Болгарии. По словам Кравчук, всех троих недавно приветствовали в Киеве, и каждый решительно поддерживает Украину.

На сессии Ассамблеи с выступлениями примут участие Президент Кипра Никос Христодулидис, Президент Черногории Яков Милатович и премьер-министр Лихтенштейна Даниэль Риш.

Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные