ПАСЕ проголосует за резолюцию о противодействии уничтожению культурной идентичности Украины - нардеп

Парламентская ассамблея Совета Европы летом следующего года планирует проголосовать за резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира". Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Комитет по вопросам культуры ПАСЕ провел очередные слушания по резолюции "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира". Документ будет поднимать не только вопрос разрушения агрессором материального культурного наследия, но и стирание культурной идентичности украинцев как инструмент ведения войны - сообщила Кравчук.

Детали

По словам Кравчук, на весенней сессии ПАСЕ в марте 2024 года планируется утвердить текст проекта отчета, который будет состоять из трех частей, а на летней сессии - ПАСЕ будет голосовать за финальную резолюцию.

Структурно отчет будет содержать положения о:

- ущербе и угрозах культуре и наследию;

- стирании культурной идентичности через образование, использование языка и преподавание истории;

- будущих мероприятиях.

Напомним

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрило персональный состав специального комитета по положению детей Украины.