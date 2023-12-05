ПАСЕ проголосует за резолюцию о противодействии уничтожению культурной идентичности Украины - нардеп
ПАСЕ планирует проголосовать за резолюцию о борьбе с уничтожением культурной идентичности Украины во время войны, сообщила украинский делегат Евгения Кравчук. Резолюция будет проголосована на летней сессии после утверждения проекта доклада в марте 2024 года.
В США планируют, что обновленная администрация Палестинской автономии получит контроль над послевоенной Газой
США разработали план для Палестинской автономии по постконфликтному управлению Газой, который потенциально не совпадает с интересами Израиля. Но американские чиновники считают, что это лучший вариант для региона, находящегося в состоянии войны.
Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех
Российские войска обстреляли медицинский центр в Херсоне, ранив четырех человек, в том числе двух врачей и акушерку.
За сутки россияне 66 раз ударили по Сумской области: один человек ранен
За сутки российские войска 66 раз обстреляли Сумскую область, ранив одного мирного жителя. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец
Украина борется за репатриацию около 20 000 детей, похищенных pоссией. И только около 500 из них были успешно возвращены из-за нежелания россии, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Politico: Мишель сократит визит в Китай на фоне требований Орбана по Украине перед саммитом ЕС
Шарль Мишель досрочно вернется из Китая на фоне угроз Виктора Орбана сорвать саммит ЕС, где должны быть посвящены Украине вопросы; Орбан выступает против консенсуса в ЕС относительно переговоров о вступлении Украины.
Пакет гарантий безопасности ЕС для Украины включает девять приоритетов: чего они касаются
Пакет безопасности ЕС для Украины включает девять ключевых направлений, таких как помощь военной техникой, подготовка солдат, сотрудничество с оборонной промышленностью, противодействие киберугрозам и обмен разведданными. Консультации по этим обязательствам начались между официальными лицами ЕС и Украины.
Под Ровно легковушка врезалась в маршрутку на встречной, есть пострадавший
В Ровенской области автомобиль Skoda Octavia, выехав на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом, в результате чего водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Оба водителя были трезвы во время инцидента.
Альтернатива катастрофическая: в ОП предостерегают от прекращения военной поддержки Украины
Михаил Подоляк предупреждает, что прекращение военной поддержки Украины может привести к "замороженному конфликту" в Европе с сохранением агрессивного режима России. Он отмечает катастрофические последствия такого сценария.
"Румыния была и будет с Украиной, пока она не победит рф" - премьер Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время переговоров с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном подтвердил неизменную поддержку Румынией Украины в противостоянии с россией и отметил уязвимость Молдовы. США высоко оценили помощь Румынии Украине и подчеркнули их стратегическое партнерство.