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Повернення українських дітей це основна тема для обговорення на ПАРЄ - Постпред України при Раді Європи

Повернення українських дітей це основна тема для обговорення на ПАРЄ - Постпред України при Раді Європи

Київ • УНН

 • 177579 перегляди

На майбутній зимовій сесії ПАРЄ головним питанням обговорення буде повернення українських дітей, викрадених Росією, повідомив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк. Очікується, що буде прийнята резолюція, яка закликає чиновників сприяти їхньому поверненню.

Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк в інтерв'ю УНН розповів, що на цьогорічній зимовій сесії ПАРЄ основним питанням буде повернення українських дітей, яких викрала росія.

Цього року основним питанням, яке обговорюватиметься на цій зимовій сесії буде питання українських дітей. І це зрозуміло, оскільки те, що російський агресор творить з українськими дітьми, воно не піддається якимось цивілізованим поясненням. 

- сказав Борис Тарасюк.

Деталі

За словами Тарасюка, кожна сесія парламентської асамблеї "наповнена порядком денним, який пов’язаний тією чи іншою мірою з Україною", а ПАРЕ та Рада Європи приділяла і приділяє велику увагу дітям України.

Також цього року пройдуть дебати, присвячені питанню українських дітей.

Крім того, буде запропоновано розглянути проєкт резолюції, де міститься заклик до парламентарів та до урядів – зробити все можливе для того, щоб повернути українських дітей, викрадених російським агресором. Та зрештою на сесії будуть обговорені питання пов’язані з реєстром збитків. Зокрема буде прийнята спеціальна резолюція.

Тарасюк також сподівається, що буде схвалено ідею створення компенсаційної комісії й компенсаційного фонду для того, щоб відшкодувати збитки українцям, які зазнали втрат через російську агресію

росіяни незаконно вивезли з окупованої Донеччини ще 17 українських дітей - Лубінець 22.01.24, 12:44 • 22101 перегляд

Алла Тулинська

Алла Тулинська

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