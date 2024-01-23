Україна шукає підтримки у ПАРЄ резолюції щодо депортованих дітей: які заходи проводить

Термін повернення викрадених росією українських дітей має бути звужений, тому Україна активно піднімає це питання в ПАРЄ та очікує на збільшення підтримки резолюції "Становище дітей України". Про це в коментарі УНН повідомила народний депутат з фракції "Слуга народу", член української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева.

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Сьогодні в Парламентській Асамблеї Ради Європи пройшла виставка, що присвячена українським дітям. За словами Марії Мезенцової, це крок до того, щоб збільшити підтримку резолюції "Становище дітей України".

"Однозначно це певний ланцюжок, який приведе до голосування і, ми вважаємо, найбільшої підтримки, через цю виставку, резолюції "Становище дітей України", яке стосується їх в Україні, поза межами України в країнах Ради Європи і тих незаконно депортованих діток, як злочин геноциду, які зараз тимчасово перебувають в росії",- сказала депутатка.

Також вона розповіла, що її колеги вражені, коли чують про кількість депортованих з України дітей.

"Коли колеги чують, що якби ми повертали 1 дитинку в день - нам би знадобилось 55 років. Це не може акцептувати жоден парламентар і жодна нормальна людина. Цей термін повернення повинен бути звужений. Тому ми працюємо в рамках спецкомітету, який був створений по дітям для напрацювання спеціального механізму і додаткового тиску на міжнародні інституції",- розповіла Марія Мезенцева.

Крім того в ПАРЄ відбудуться дебати по відновленню України через забирання російських заморожених активів, буде питання обговорення організації європейської кооперації, а також буде піднято питання про жорстоке поводження в тюрмах, зокрема про цивільних полонених, про військових полонених, повідомила народна обраниця.

Повернення українських дітей це основна тема для обговорення на ПАРЄ - Постпред України при Раді Європи