росія стирає все українське: у ПАРЄ відбулися слухання щодо знищення національної ідентичності під час війни
Київ • УНН
Членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук заявила, що у ПАРЄ обговорили подальші кроки на шляху до збереження культурної спадщини та ідентичності під час війни.
У червні Парламентська асамблея Ради Європи голосуватиме резолюцію "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру". Про це повідомила заступниця голови Комітету гуманітарної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.
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За її словами, росія послідовно намагається знищити українську культуру, історію та ідентичність, тож актуальність цієї теми лише зростає.
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Крім того, під час зимової сесії ПАРЄ, провели спільні слухання Комітету з питань культури разом з Політичним та Моніторинговим комітетами щодо знищення культурної та національної ідентичності під час війни.
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Як би росіяни не намагалися стерти ідентичність українців, їхні спроби завжди будуть марними, адже ми – інші: цінуємо та плекаємо свою мову, історію, культурну спадщину. Навіть у надскладні часи використовуємо кожну можливість, аби про Україну не лише не забував, але й говорив увесь світ
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