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росія стирає все українське: у ПАРЄ відбулися слухання щодо знищення національної ідентичності під час війни

росія стирає все українське: у ПАРЄ відбулися слухання щодо знищення національної ідентичності під час війни

Київ • УНН

 • 27799 перегляди

Членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук заявила, що у ПАРЄ обговорили подальші кроки на шляху до збереження культурної спадщини та ідентичності під час війни.

У червні Парламентська асамблея Ради Європи голосуватиме резолюцію "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру". Про це повідомила заступниця голови Комітету гуманітарної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

Деталі 

За її словами, росія послідовно намагається знищити українську культуру, історію та ідентичність, тож актуальність цієї теми лише зростає.

Обстріл у новорічну ніч — яскравий доказ. Українських дітей, викрадених росією, змушують забути власну історію та мову. Це спроба вкрасти наше майбутнє

- наголосила Кравчук.

Крім того, під час зимової сесії ПАРЄ, провели спільні слухання Комітету з питань культури разом з Політичним та Моніторинговим комітетами щодо знищення культурної та національної ідентичності під час війни.

Україна шукає підтримки у ПАРЄ резолюції щодо депортованих дітей: які заходи проводить23.01.24, 20:58 • 177946 переглядiв

Як би росіяни не намагалися стерти ідентичність українців, їхні спроби завжди будуть марними, адже ми – інші: цінуємо та плекаємо свою мову, історію, культурну спадщину. Навіть у надскладні часи використовуємо кожну можливість, аби про Україну не лише не забував, але й говорив увесь світ

- підкреслила заступниця Голови Комітету гуманітарної політики

Нагадаємо

Розпочалася зимова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЕ), де до уваги представлені декілька українських питань, що визначатимуть глобальний курс подальших дій Асамблеї

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