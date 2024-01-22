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ПАРЄ почала обговорення ключових українських питань, у тому числі питання реконструкції та відбудови

ПАРЄ почала обговорення ключових українських питань, у тому числі питання реконструкції та відбудови

Київ • УНН

 • 22160 перегляди

Парламентська асамблея Ради Європи обговорює ключові резолюції та ініціативи для глобальних дій, зокрема з питань, пов'язаних з Україною. Серед них - питання гідності ув'язнених, ролі ОЕСР після агресії росії проти України та підтримки відновлення України.

Розпочалася сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЕ), де до уваги представлені декілька українських питань, що визначатимуть глобальний курс подальших дій Асамблеї. Про це повідомляє голова Комітету з питань рівності у ПАРЕ Марія Мезенцева, передає УНН.

Деталі

ПАРЄ розпочала свою роботу над обговоренням ключових резолюцій, ініціатив та важливих дискусій, котрі формуватимуть глобальну агенду.

Зокрема, до уваги представлена резолюція щодо боротьби за гідність ув’язнених. Відповідно до неї асамблея вивчає питання систематичних катувань та нелюдського поводження в місцях ув’язнення в Європі. Подані правки зосереджуються на захисті цивільних та військових полонених, яких утримує росія. Також обговорюється роль Організації по економічній співпраці та розвитку (ОЕСР) після агресії росії проти України. Резолюція "Глобалізація під час кризи та війни" визначає напрями глобальної відповіді в цих питаннях. Щодо реконструкції та підтримки України політичний комітет вивчить перший текст документу "Підтримка реконструкції України", включаючи питання заморожених активів агресора.

Будемо подавати пропозиції та поправки

- зауважила Мезенцева.

Окрім того, Комітет Рівності та Недискримінації розгляне тему "Становище нацменшин в Україні" за участі експертів та віце-прем’єрки Ольги Стефанішиної.

Додамо

Українська делегація підготувала виставку "Непочуті голоси українських дітей", яка розповідає про депортованих росією дітей, а також конференцію "Важливість санкцій в побудові глобального миру", наголошуючи на розумінні ролі санкцій щодо рф.

Нагадаємо

Центральною темою обговорень стало питання щодо повернення українських дітей, вивезених росією та покарання держави-агресора. За підсумками обговорень ПАРЄ планує ухвалили резолюцію.

Оприлюднено текст указу Зеленського про історично населені українцями території рф 22.01.24, 12:20 • 27966 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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