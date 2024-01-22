ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  103083 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  208193 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  262300 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  225159 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  217079 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  219810 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  198464 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  186388 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  172404 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления

Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает ключевые резолюции и инициативы для глобальных действий, в частности по вопросам, связанным с Украиной. Среди них - вопрос достоинства заключенных, роли ОЭСР после агрессии России против Украины и поддержки восстановления Украины.

Политика •   •  9191 просмотра
ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления

НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"

НАТО начинает свои крупнейшие военные учения "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч человек. Учения, которые проходят на европейской территории, имеют целью продемонстрировать оперативную способность и готовность НАТО.

Новости Мира •   •  9378 просмотра
НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"

260 взрывов: враг за неделю 35 раз обстрелял Черниговскую область

Черниговская область в Украине подверглась 35 обстрелам со стороны российских войск за прошедшую неделю, что привело к 260 взрывам и повреждениям зданий и линий электропередачи, но не повлекло жертв.

Война •   •  12665 просмотра
260 взрывов: враг за неделю 35 раз обстрелял Черниговскую область

Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в рф. Указ предусматривает разработку плана действий, противодействие дезинформации и изучение преступлений против украинцев в россии.

Политика •   •  17796 просмотра
Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф

Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну. Ожидается, что Фицо, который пообещал выступать против членства Украины в НАТО и санкций против россии, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 24 января.

Политика •   •  16352 просмотра
Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины уничтожили почти 100 единиц вражеской военной техники и провели 29 боевых столкновений, сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

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На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский

Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины

В День Соборности Украины премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск почтили память павших в войне защитников Украины.

Политика •   •  18835 просмотра
Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины

Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн

В 2023 году расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону составили 60,8% от всей суммы расходов общего фонда государственного бюджета Украины. Средства были направлены на зарплаты военнослужащим, оборудование и медицинское обеспечение.

Война •   •  23150 просмотра
Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн

"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассматривает вопрос продолжения поддержки Украины, в заседании принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, отметил, что Украина сейчас нуждается в быстрой и большей военной поддержке.

Политика •   •  16685 просмотра
"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой

Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Национальная полиция Украины открыла четыре уголовных производства по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистской команды Bihus. Info. Сейчас продолжаются следственные действия, изъяты записи и жесткие диски для проведения экспертиз.

Криминал и ЧП •   •  14644 просмотра
Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info