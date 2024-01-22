ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления

Началась сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где вниманию представлены несколько украинских вопросов, которые будут определять глобальный курс дальнейших действий Ассамблеи. Об этом сообщает председатель Комитета по вопросам равенства в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Детали

ПАСЕ начала свою работу над обсуждением ключевых резолюций, инициатив и важных дискуссий, которые будут формировать глобальное агентство.

В частности, вниманию представлена резолюция по борьбе за достоинство заключенных. Согласно ей ассамблея изучает вопрос систематических пыток и бесчеловечного обращения в местах заключения в Европе. Представленные правки сосредотачиваются на защите гражданских и военных пленных, которых удерживает Россия. Также обсуждается роль Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) после агрессии России против Украины. Резолюция "Глобализация во время кризиса и войны" определяет направления глобального ответа в этих вопросах. По реконструкции и поддержке Украины политический комитет изучит первый текст документа "Поддержка реконструкции Украины", включая вопрос замороженных активов агрессора.

Будем подавать предложения и поправки - отметила Мезенцева.

Кроме того, Комитет Равенства и Недискриминации рассмотрит тему "Положение нацменьшинств в Украине" с участием экспертов и вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Добавим

Украинская делегация подготовила выставку "Неуслышанные голоса украинских детей", которая рассказывает о депортированных Россией детей, а также конференцию "Важность санкций в построении глобального мира", подчеркивая понимание роли санкций в отношении рф.

Напомним,

Центральной темой обсуждений стал вопрос о возвращении украинских детей, вывезенных Россией и наказании государства-агрессора. По итогам обсуждений ПАСЕ планирует принять резолюцию.

Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф