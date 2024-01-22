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У ПАРЄ обрали нового президента: ним став грецький політик з чіткою позицію на підтримку України

У ПАРЄ обрали нового президента: ним став грецький політик з чіткою позицію на підтримку України

Київ • УНН

 • 22534 перегляди

Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано грецького депутата Теодороса Руссопулоса, який, як повідомляється, підтримує Україну.

Грецький депутат Теодорос Руссопулос став новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Новий Президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України, повідомила член української делегації в Асамблеї, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Євгенія Кравчук, пише УНН

Січнева сесія ПАРЄ офіційно стартувала. І вже перші новини –Теодорос Руссопулос– новий Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи! Щойно на зимовій сесії ПАРЄ грецького політика обрали на посаду президента Асамблеї. Він був єдиним кандидатом

- написала нардеп у Facebook.

До цього Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи EPP та головою комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

За словами Кравчук, новий Президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України. "Про це свідчать його голоси в рамках Асамблеї на засудження російської агресії, а також його участь в Ad hoc Комітеті зі становища дітей України, засідання якого відбулося минулого грудня в Парижі", - вказала Кравчук. 

Доповнення

На зимовій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проведуть дебати за терміновою процедурою "Становище дітей України". За їх підсумками ПАРЄ планує ухвалили резолюцію.

Тетяна Краєвська

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