В ПАСЕ избрали нового президента: им стал греческий политик с четкой позицией в поддержку Украины

Греческий депутат Теодорос Руссопулос стал новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Новый Президент ПАСЕ занимает четкую позицию в поддержку Украины, сообщила член украинской делегации в Ассамблее, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, Евгения Кравчук, пишет УНН.

Январская сессия ПАСЕ официально стартовала. И уже первые новости -Теодорос Руссопулос- новый Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы! Только что на зимней сессии ПАСЕ греческого политика избрали на должность президента Ассамблеи. Он был единственным кандидатом - написала нардеп в Facebook.

До этого Теодорос Руссопулос был вице-президентом группы EPP и председателем комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц.

По словам Кравчук, новый Президент ПАСЕ занимает четкую позицию в поддержку Украины. "Об этом свидетельствуют его голоса в рамках Ассамблеи на осуждение российской агрессии, а также его участие в Ad hoc Комитете по положению детей Украины, заседание которого состоялось в прошлом декабре в Париже", - указала Кравчук.

Дополнение

На зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проведут дебаты по срочной процедуре "Положение детей Украины". По их итогам ПАСЕ планирует принять резолюцию.