Россия рассматривает прочные связи между Польшей и Украиной как угрозу для себя - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко заявил, что на сегодняшний день Россия стратегически воспринимает союз между Украиной и Польшей как угрозу себе и не может допустить длительного соглашения между двумя странами. Об этом Мищенко заявил PAP, передает УНН.

Детали

"Так же, как это произошло весной 1920 года, когда украинско-польские войска освободили Киев, то же самое произошло и в 2022 году. Поэтому сегодня Россия стратегически воспринимает союз между Украиной и Польшей как угрозу себе и не может допустить длительного соглашения между этими странами", - сказал Мищенко, посетивший Варшаву с визитом.

По его словам, значительная часть негативных сообщений в СМИ и социальных сетях может быть результатом преднамеренных действий России, которая пытается использовать как трагическое общее прошлое Украины и Польши, так и современную напряженность, чтобы ослабить польско-украинское единство.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.