08:59 • 2224 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 6788 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 19826 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 31573 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 32876 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 36862 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 51021 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29564 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22293 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 47724 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
Россия рассматривает прочные связи между Польшей и Украиной как угрозу для себя - МИД

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко заявил, что Россия стратегически воспринимает союз между Украиной и Польшей как угрозу. Значительная часть негативных сообщений в СМИ может быть результатом преднамеренных действий России, которая пытается ослабить польско-украинское единство.

Россия рассматривает прочные связи между Польшей и Украиной как угрозу для себя - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко заявил, что на сегодняшний день Россия стратегически воспринимает союз между Украиной и Польшей как угрозу себе и не может допустить длительного соглашения между двумя странами. Об этом Мищенко заявил PAP, передает УНН.

Детали

"Так же, как это произошло весной 1920 года, когда украинско-польские войска освободили Киев, то же самое произошло и в 2022 году. Поэтому сегодня Россия стратегически воспринимает союз между Украиной и Польшей как угрозу себе и не может допустить длительного соглашения между этими странами", - сказал Мищенко, посетивший Варшаву с визитом.

По его словам, значительная часть негативных сообщений в СМИ и социальных сетях может быть результатом преднамеренных действий России, которая пытается использовать как трагическое общее прошлое Украины и Польши, так и современную напряженность, чтобы ослабить польско-украинское единство.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Варшава
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Польша