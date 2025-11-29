росія розглядає міцні зв'язки між Польщею та Україною як загрозу для себе - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що на сьогодні росія стратегічно сприймає союз між Україною та Польщею як загрозу собі та не може допустити тривалої угоди між двома країнами. Про це Міщенко заявив PAP, передає УНН.

Деталі

"Так само, як це сталося навесні 1920 року, коли українсько-польські війська звільнили Київ, те саме сталося і у 2022 році. Тому сьогодні росія стратегічно сприймає союз між Україною та Польщею як загрозу собі та не може допустити тривалої угоди між цими країнами", - сказав Міщенко, який відвідав Варшаву з візитом.

За його словами, значна частина негативних повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах може бути результатом навмисних дій росії, яка намагається використати як трагічне спільне минуле України та Польщі, так і сучасну напруженість, щоб послабити польсько-українську єдність.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький запросив Президента України Володимира Зеленського до Варшави.