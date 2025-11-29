$42.190.00
08:59 • 2236 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 6796 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 19827 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 31574 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 32877 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 36862 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 51022 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29564 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22293 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 47724 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
Меню
росія розглядає міцні зв'язки між Польщею та Україною як загрозу для себе - МЗС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що Росія стратегічно сприймає союз між Україною та Польщею як загрозу. Значна частина негативних повідомлень у ЗМІ може бути результатом навмисних дій Росії, яка намагається послабити польсько-українську єдність.

росія розглядає міцні зв'язки між Польщею та Україною як загрозу для себе - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що на сьогодні росія стратегічно сприймає союз між Україною та Польщею як загрозу собі та не може допустити тривалої угоди між двома країнами. Про це Міщенко заявив PAP, передає УНН.

Деталі

"Так само, як це сталося навесні 1920 року, коли українсько-польські війська звільнили Київ, те саме сталося і у 2022 році. Тому сьогодні росія стратегічно сприймає союз між Україною та Польщею як загрозу собі та не може допустити тривалої угоди між цими країнами", - сказав Міщенко, який відвідав Варшаву з візитом.

За його словами, значна частина негативних повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах може бути результатом навмисних дій росії, яка намагається використати як трагічне спільне минуле України та Польщі, так і сучасну напруженість, щоб послабити польсько-українську єдність.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький запросив Президента України Володимира Зеленського до Варшави.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Варшава
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща