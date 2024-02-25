россия работает над тем, чтобы задержать и сорвать поставки западных вооружений в Украину - Буданов
Киев • УНН
По словам руководителя военной разведки Украины, россия работает над планами задержки и срыва поставок западных вооружений в Украину.
россия работает над своим планом по попытке задержать и сбить темпы и объемы поставок западного оружия Украине. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает УНН.
На вопрос, начала ли россия уже воплощать план по подрыву поставок западного оружия Украине, Буданов ответил: "Это не подрывы, это попытка задержать и сбить темпы и объемы. Много дел в мире происходит, всегда надо смотреть на финал, на факты. Есть определенная задержка, почему это произошло, кто на это влияет - с этим можно разбираться долго и нудно. Поэтому это не то, хотя они над этим работают".
Дополнение
Буданов ранее заявлял, что Украине известно о том, что в россии разработаны планы дестабилизации ситуации и срыва устойчивой системы поставок западного вооружения в Украину.
россия работает над тем, чтобы задержать и сорвать поставки западных вооружений в Украину - Буданов
По словам руководителя военной разведки Украины, россия работает над планами задержки и срыва поставок западных вооружений в Украину.
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