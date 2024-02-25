росія працює над тим, щоб затримати і зірвати постачання західних озброєнь в Україну - Буданов
Київ • УНН
За словами керівника військової розвідки України, росія працює над планами затримки і зриву поставок західних озброєнь в Україну.
росія працює над своїм планом щодо намагання затримати та збити темпи та обсяги постачання західної зброї Україні. Про це журналістам повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає УНН.
На запитання, чи росія вже почала втілювати план щодо підриву постачання західної зброї Україні, Буданов відповів:"Це не підриви, це намагання затримати та збити темпи та обсяги. Багато справ у світі відбувається, завжди треба дивитися на фінал, на факти. Є певна затримка, чому це сталося, хто на це впливає - з цим можна розбиратися довго та нудно. Тому це не те, хоча вони над цим працюють".
Доповнення
Буданов раніше заявляв, що Україні відомо про те, що у росії розроблені плани дестабілізації ситуації й зриву сталої системи постачання західного озброєння в Україну.