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У рф розроблені плани зриву сталої системи постачання західного озброєння в Україну – ГУР

Київ • УНН

 • 51081 перегляди

За даними української розвідки, росія розробила плани зриву поставок західного озброєння в Україну, але реалізувати подібні задуми їм буде вкрай важко.

У рф розроблені плани зриву сталої системи постачання західного озброєння в Україну – ГУР

Україні відомо про те, що у росії розроблені плани дестабілізації ситуації й зриву сталої системи постачання західного озброєння в Україну. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph, передає кореспондент УНН.

Нам чітко відомо про те, що плани по дестабілізації ситуації й зриву сталої системи постачання західного озброєння розроблені й існують. Відомі певні елементи через агентурну роботу. Вони плануються, це нормально. Розробляють, планують. Кілька разів наскільки нам відомо намагалися пробувати, проте безуспішно

- розповів Буданов.

За його словами, у росіян все підготовлено для активного введення подібних дій.

Проте, у випадку прийняття перш за все політичного рішення на активне застосування, на активне введення подібних дій у них в більшості все підготовлено. Чи вийде це у них, чи ні – це питання дискусійне. Я думаю, що ні, оскільки спеціальні служби із західних країн так само активно працюють і реалізувати ці задуми досить важко

- зазначив Буданов.

Нагадаємо

19 лютого повідомлялося про те, що через протести поляків на кордоні застрягли військові вантажівки.

У рф є план внутрішньої дестабілізації України - Данілов16.02.24, 21:15 • 30748 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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