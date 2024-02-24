У рф розроблені плани зриву сталої системи постачання західного озброєння в Україну – ГУР
Київ • УНН
За даними української розвідки, росія розробила плани зриву поставок західного озброєння в Україну, але реалізувати подібні задуми їм буде вкрай важко.
Україні відомо про те, що у росії розроблені плани дестабілізації ситуації й зриву сталої системи постачання західного озброєння в Україну. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph, передає кореспондент УНН.
Нам чітко відомо про те, що плани по дестабілізації ситуації й зриву сталої системи постачання західного озброєння розроблені й існують. Відомі певні елементи через агентурну роботу. Вони плануються, це нормально. Розробляють, планують. Кілька разів наскільки нам відомо намагалися пробувати, проте безуспішно
За його словами, у росіян все підготовлено для активного введення подібних дій.
Проте, у випадку прийняття перш за все політичного рішення на активне застосування, на активне введення подібних дій у них в більшості все підготовлено. Чи вийде це у них, чи ні – це питання дискусійне. Я думаю, що ні, оскільки спеціальні служби із західних країн так само активно працюють і реалізувати ці задуми досить важко
Нагадаємо
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У рф є план внутрішньої дестабілізації України - Данілов16.02.24, 21:15 • 30748 переглядiв